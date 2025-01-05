В Росстандарте рассказали, какие 4 группы стройматериалов подделывают чаще всего

«Ежегодно десятки тысяч пожаров происходят из-за некачественной проводки — в том числе из-за кабелей, произведенных по техническим условиям (ТУ), а не по ГОСТу. Из-за плохих радиаторов происходят протечки, затопления и промерзания, а по цементу и смесям резко возрастает риск разрушения конструкций. Поэтому с 1 сентября 2024 года в соответствии с решением правительства мы реализуем экспериментальные комплексные меры по снижению доли некачественных и небезопасных стройматериалов на рынке», — сказал он.