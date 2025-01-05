В РФ в 2024 году рекордно снизились цены на гречневую крупу и куриные яйца

Куриные яйца и гречневая крупа стали рекордсменами по снижению цен в 2024 году, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист обратил внимание, что в ушедшем году фиксировалось снижение цен на смартфоны, детские подгузники, электропылесосы, стиральный порошок и мясо кур.
В то же время менее чем на 3% подорожали чай черный байховый, макароны, шампунь, спортивные костюмы, телевизоры и валидол.
Больше всего подорожали картофель, сливочное масло, капуста и репчатый лук. Рост цен превысил за год 9%.
Балынин дал несколько советов, как не переплачивать за покупку товаров. Во-первых, нужно заранее составить список необходимых продуктов, чтобы избежать спонтанных покупок.
«Во-вторых, сравнивать цены в различных магазинах: это можно сделать через их приложения, а также через агрегаторы. В разных магазинах цена на один и тот же товар может отличаться не только на 15−20%, но и даже в 1,5−2 раза», — подчеркнул экономист.
Также он призвал проверять сроки годности, так как на полке часто находятся товары с разными датами изготовления, то есть у покупателя есть возможность выбрать товар посвежее.
«Кроме того, не стоит приобретать товары чрезмерно впрок, чтобы впоследствии не пришлось выбрасывать испорченные продукты», — добавил Балынин.
Собеседник aif.ru посоветовал россиянам не заказывать товары, а посещать магазины, чтобы самостоятельно выбрать более свежий продукт и проверить условия хранения.
«В торговых сетях сейчас наблюдаю дополнительные скидки на овощи и фрукты. И при самостоятельном посещении магазина есть возможность выбрать наиболее красивые плоды по цене на 25−30% ниже той, что была перед Новым годом. Более того, прогулки на свежем воздухе очень полезны для здоровья. Соответственно, очное посещение магазина считаю удачным сочетанием приятного и полезного», — заключил Балынин.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии ввели запрет на ввоз и продажу российской гречки «Фермер».