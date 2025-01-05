В РФ в 2024 году рекордно снизились цены на гречневую крупу и куриные яйца

«Во-вторых, сравнивать цены в различных магазинах: это можно сделать через их приложения, а также через агрегаторы. В разных магазинах цена на один и тот же товар может отличаться не только на 15−20%, но и даже в 1,5−2 раза», — подчеркнул экономист.