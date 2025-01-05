В Приморье объяснили замедление предоставления льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Предоставление ипотечных кредитов по льготным программам замедлилось в Приморском крае из-за роста ключевой ставки Центробанка. Однако ситуация остается под контролем, региональные власти продолжают исполнять обязательства перед получателями субсидий, сообщила ТАСС первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Вера Щербина.
«Темпы роста строительства жилья сохраняются, но ситуация стремительно развивается. Действительно, замедлился объем продаж — это статистика. И в самом предоставлении льготной ипотеки тоже возникли проблемы, поскольку рост ставки настолько стремителен, что компенсация государством низких ставок, которые предоставляют банки населению, не поспевает за инфляцией. И, когда ставка растет, увеличивается и доля государства в выплате процентов по льготным ипотечным программам», — разъяснила Щербина.
Она разъяснила, что по субсидируемым ипотечным продуктам банки получают компенсацию из федерального бюджета. «Мы все вместе переживаем те проблемы, которые есть, но о каких-то катастрофах речи не идет. Продолжаем строить арендное жилье, реализовать проекты, компенсировать многодетным семьям по 1 млн рублей на погашение ипотечных кредитов. Средства на все это у нас в бюджете есть, и мы продолжаем реализовывать эти проекты», — обозначила Щербина.
25 октября Банк России резко повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, после чего она достигла рекордного значения в 21% годовых. ЦБ также повысил прогноз средней ключевой ставки на период 2024 — 2026 годов, до конца текущего года регулятор ожидает значения в 21−21,3% годовых.