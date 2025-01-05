В Приморье объяснили замедление предоставления льготной ипотеки

Она разъяснила, что по субсидируемым ипотечным продуктам банки получают компенсацию из федерального бюджета. «Мы все вместе переживаем те проблемы, которые есть, но о каких-то катастрофах речи не идет. Продолжаем строить арендное жилье, реализовать проекты, компенсировать многодетным семьям по 1 млн рублей на погашение ипотечных кредитов. Средства на все это у нас в бюджете есть, и мы продолжаем реализовывать эти проекты», — обозначила Щербина.