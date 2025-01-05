В Молдавии заявили, что энергии для снабжения правого берега Днестра хватает

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии в Приднестровье была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.