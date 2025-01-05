В Молдавии заявили, что энергии для снабжения правого берега Днестра хватает

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Молдавия располагает достаточными объемами электроэнергии для снабжения потребителей на правом берегу Днестра после прекращения поставок российского газа, проинформировала пресс-служба правительства.
«На 5 января потребители правого берега Днестра будут обеспечены достаточными объемами электроэнергии без необходимости задействовать контракты на поставки в аварийном режиме», — уточняется в сообщении.
По данным правительства, в эти дни правый берег потребляет 10−15 тыс. МВт-ч. От 50−60% потребностей в электроэнергии обеспечивается за счет импорта из Румынии.
Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.
Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС была переведена на уголь, запасов которого хватит до конца января или середины февраля. В целях экономии в Приднестровье была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов, а также начались веерные отключения электроэнергии.