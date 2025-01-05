Росстандарт: Уровень некачественного топлива на АЗС в России упал с 20% до 3−4%

«Контроль качества топлива Росстандарт, как орган надзора, проводит с 2015 года. За этот период проверено более 10 тысяч пунктов розничной реализации, что составляет более четверти всех автозаправочных станций (АЗС) в нашей стране. Когда мы начинали эту работу, уровень не соответствующего обязательным требованиям топлива превышал 20%, а сейчас опустился до 3−4%», — рассказал он.