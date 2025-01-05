Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа в ЕС

Он также отметил, что правительство Молдавии предложило самостоятельно закупать газ для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и поставлять ее потребителям правого берега Днестра. Однако ответ от «Тираспольтрансгаза» по этому вопросу пока не получен, добавил министр.