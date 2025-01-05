Правительство Китая будет раздавать гражданам деньги за покупку смартфонов

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Юань Да. По его словам, для поддержки программы обмена и модернизации промышленного оборудования в 2025 году Китай значительно увеличит объем выпуска сверхдолгосрочных государственных облигаций. При распределении средств приоритет будет отдан регионам, показавшим лучшие результаты в прошлом году. Кроме того, планируется упростить процедуру получения субсидий для снижения нагрузки на предприятия и усилить контроль за использованием средств.
К концу августа правительство уже выделило 150 млрд юаней ($20,55 млрд) местным властям на субсидирование покупки бытовой техники и электромобилей. Данная мера призвана поддержать ослабленный внутренний спрос, который сдерживает экономическое восстановление Китая на фоне снижения стоимости акций и недвижимости.
Несмотря на рост розничных продаж на 4,8% в октябре (наивысший показатель с февраля), в ноябре темпы замедлились до 3%. Представитель Национального бюро статистики Фу Линхуэй объяснил это более ранним началом фестиваля «Двойной 11» (известного также как «День холостяка»), из-за чего часть покупок переместилась на октябрь. Наиболее существенное падение продаж в ноябре наблюдалось в крупнейших мегаполисах: в Пекине — 14,1%, в Шанхае — 13,5%.
Главный экономист Nomura по Китаю Лу Тин связывает снижение потребительской активности в крупных городах со свертыванием деятельности иностранных компаний и антикоррупционной кампанией в финансовом секторе Шанхая. Он также прогнозирует меньшую эффективность программы субсидирования в этом году по сравнению с прошлым, так как повторная программа может столкнуться с меньшим количеством техники для обмена, что снижает мультипликативный эффект политики.
Пока неизвестно, какую форму приобретут новые субсидии: будет ли это денежная компенсация для покупателей или же она будет заложена в конечную стоимость продукции вендорами.