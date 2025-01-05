Правительство Китая будет раздавать гражданам деньги за покупку смартфонов

Об этом заявил заместитель генерального секретаря Национальной комиссии развития и реформ (NDRC) Юань Да. По его словам, для поддержки программы обмена и модернизации промышленного оборудования в 2025 году Китай значительно увеличит объем выпуска сверхдолгосрочных государственных облигаций. При распределении средств приоритет будет отдан регионам, показавшим лучшие результаты в прошлом году. Кроме того, планируется упростить процедуру получения субсидий для снижения нагрузки на предприятия и усилить контроль за использованием средств.