Поле противоречий: что ждет рынок труда в 2025 году

По мнению доцента Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, демографические вызовы и кадровый дефицит потребуют формирования более гибких подходов к подбору и закреплению кадров, более эффективной работы менеджеров по привлечению и развитию персонала разного возраста и квалификации. Требования к сотрудникам также будут расти — необходимость адаптации к быстро меняющимся внешним вызовам. «Традиционные подходы управленцев в новой реальности не помогут решить усложняющиеся задачи, поэтому необходимо перестраиваться под новые вызовы, быстрее адаптироваться, становиться гибче, ориентироваться на совмещение функций, оптимизацию процессов и затрат. Нехватка кадров из промышленности и строительства усложняют актуализирует необходимость автоматизации производственных процессов, т.к. потенциал увеличения численности сотрудников невелик. Давление на рост зарплат со стороны соискателей сохранится, рост зарплат будет, но существенно меньшими темпами и в основном для ключевых сотрудников, т.к. рост издержек на производство продукции за последние годы оказался существенным. Формат удаленки будет сокращаться в пользу гибридного и офисного, т.к. резервы роста выявить и использовать проще при более тесном контакте с сотрудниками, а управлять удаленными сотрудниками требует высокой квалификации управленцев», — отмечает эксперт.