Поле противоречий: что ждет рынок труда в 2025 году

Так, профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» Елена Витчак выделила несколько факторов, которые будут оказывать существенное влияние на рынок труда в наступившем году.
Демографический вызов и автоматизация.
На данный момент на рынке труда существенным фактором является фактор демографии. Он распространится и на весь 2025 год.
Традиционно наиболее уязвимыми в такой ситуации становятся такие отрасли, как промышленность и сельское хозяйство.
Позитивный момент. По данным исследований, внедрение автоматизации позволяет компенсировать до 15−20% трудозатрат, что сделает технологии ключевым решением в 2025 году, в том числе в отношении демографического давления.
Рост потребности в переквалификации и адаптации сотрудников.
По данным Минтруда, до 40% профессий, существующих сегодня, могут утратить актуальность в ближайшие 10 лет. В 2025 году рынок труда столкнётся с нехваткой квалифицированных специалистов в сфере ИТ, инженерии и производства.
Позитивный момент. Государственные и корпоративные программы переподготовки уже охватывают более 2 млн человек ежегодно, а ожидается рост этого показателя до 3−4 млн к концу 2025 года.
Сложности в привлечении и удержании высококвалифицированных специалистов.
Удержание молодых специалистов в ИТ и науке все ещё является сложной задачей.
Позитивный момент. Крупные корпорации инвестируют в удержание талантов — расходы на программы удержания и развития выросли на 15% в 2024 году и, вероятно, продолжат расти.
Смена мотивационных приоритетов работников.
По опросам, 70% миллениалов и представителей поколения Z называют баланс работы и личной жизни приоритетом, в то время как только 40% компаний готовы предложить гибкие условия.
Позитивный момент. Компании, внедрившие гибридные или удалённые форматы работы, фиксируют рост удовлетворённости сотрудников на 15−20% и снижение текучести на 10−12%.
Роль крупных корпораций и среднего бизнеса.
Компании-лидеры, активно внедряют программы профессионального обучения и развития. Например, одна из таких компаний планирует обучить более 1 млн человек до конца 2025 года через собственные образовательные платформы.
Средние предприятия находятся в менее выгодном положении: их бюджеты на развитие сотрудников в среднем в 4 раза меньше, чем у корпораций. Это ограничивает их возможности в борьбе за высококвалифицированных специалистов и делает их более уязвимыми в условиях кадрового дефицита.
Риски снижения производительности и выгорания.
Более 50% сотрудников в 2024 году сталкивались с признаками профессионального выгорания.
Позитивный момент. Компании, инвестирующие в программы поддержки ментального здоровья, фиксируют рост производительности на 7−10% и снижение больничных дней на 15%.
«В целом, рынок труда России в 2025 году будет полем противоречий. С одной стороны — демографические вызовы, технологические сдвиги и высокие ожидания сотрудников. С другой — возможности для тех компаний, которые готовы гибко реагировать на изменения. Крупные корпорации будут лидерами адаптации, в то время как средний бизнес окажется не в простом положении, что может обострить конкуренцию. Однако те, кто вовремя начнёт перестраиваться, смогут найти новые точки роста и привлечь и удержать потенциально пригодных сотрудников», — подчеркивает Елена Витчак.
Эксперт также отмечает, что в 2025 году для большинства компаний ключевыми вызовами станут балансировка расходов на персонал, снижение зависимости от заёмных средств и повышение производительности труда без дополнительных затрат. «Компании, которые смогут грамотно распределить ресурсы и найти баланс между развитием человеческого капитала и оптимизацией затрат, получат конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе», — добавляет Елена Витчак.
По мнению доцента Базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, демографические вызовы и кадровый дефицит потребуют формирования более гибких подходов к подбору и закреплению кадров, более эффективной работы менеджеров по привлечению и развитию персонала разного возраста и квалификации. Требования к сотрудникам также будут расти — необходимость адаптации к быстро меняющимся внешним вызовам. «Традиционные подходы управленцев в новой реальности не помогут решить усложняющиеся задачи, поэтому необходимо перестраиваться под новые вызовы, быстрее адаптироваться, становиться гибче, ориентироваться на совмещение функций, оптимизацию процессов и затрат. Нехватка кадров из промышленности и строительства усложняют актуализирует необходимость автоматизации производственных процессов, т.к. потенциал увеличения численности сотрудников невелик. Давление на рост зарплат со стороны соискателей сохранится, рост зарплат будет, но существенно меньшими темпами и в основном для ключевых сотрудников, т.к. рост издержек на производство продукции за последние годы оказался существенным. Формат удаленки будет сокращаться в пользу гибридного и офисного, т.к. резервы роста выявить и использовать проще при более тесном контакте с сотрудниками, а управлять удаленными сотрудниками требует высокой квалификации управленцев», — отмечает эксперт.
Возрастет интерес к выявлению резервов трудовых ресурсов в регионах, что может способствовать сокращению зарплатных разрывов между центральными городами и регионами, снижению притоков, желающих переехать в большие города.
Компании будут работать в условиях непрерывного подбора кадров, так как текучесть кадров в условиях высокой востребованности кадров будет расти. Компании начнут активнее работать с образовательными учреждениями и чаще принимать на работу молодых специалистов, дообучать их на рабочих местах. Активное использование ИИ преобразует некоторые отрасли и потребует большей гибкости как в обучении персонала, так и в перестройке организации труда уже работающего персонала. «Архитектура рынка труда существенно изменилась, и те, кто раньше смогут осознать и найти ответы на современные вызовы, смогут остаться в выигрыше. Рынок труда стал жестче и диктует новые правила взаимодействия», — добавила эксперт.
«В 2025 году платформенная занятость расширит возможности начинающих предпринимателей и даст вектор развития уже существующим торговым бизнесам, предоставляя работу специалистам по интернет-маркетингу, логистам различных профилей, товароведам, продуктовым аналитикам, специалистам финансово-юридического профиля», — уточняет доцент кафедры логистики Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Жильцова.
По мнению доцента кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаила Перельмана, самозанятые и платформенно занятые уже сейчас играют заметную роль в экономике страны. «По оценкам независимого профсоюза “Новый труд”, общая численность этих категорий работников скоро приблизится к 20 млн человек. Поэтому важно сформулировать правовые механизмы регулирования как этих видов занятости, так и отрасли в целом. Необходимы четкие правила, определяющие форматы взаимодействия между платформами и работниками. Для этого необходимо активное участие общественных институтов, таких, как “Новый труд” и других независимых профсоюзов, которые смогут представлять интересы самозанятых граждан, участвовать в диалоге с государственными органами и платформами, включая разрешение трудовых споров. Все это позволит обеспечить защиту прав всех участников рынка», — подчеркнул эксперт.