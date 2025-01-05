Куда едут россияне в новогодние каникулы

«Если говорить о “бюджетных” городах, то мы отметили тенденцию роста интереса к городам, расположенным в относительной близости к окружным региональным центрам как в Центральном федеральном округе, так и на Юге, Северном Кавказе, — рассказала “Российской газете” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Астрахань относительно недалеко от туристического Волгограда, а Рязань — от Москвы. Конечно, в первую очередь в этом случае играет роль относительно недорогая стоимость отдыха, транспортная доступность для коротких поездок и удовлетворительная инфраструктура, которую стараются развивать местные муниципальные власти».