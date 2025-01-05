Куда едут россияне в новогодние каникулы

Также в топе спроса на этот Новый год — горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа и Шерегеш (совокупно 6%), Калининградская область (5,5%), Крым (3%), Дагестан (1%), отели и санатории Средней полосы.
«Если говорить о “бюджетных” городах, то мы отметили тенденцию роста интереса к городам, расположенным в относительной близости к окружным региональным центрам как в Центральном федеральном округе, так и на Юге, Северном Кавказе, — рассказала “Российской газете” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Астрахань относительно недалеко от туристического Волгограда, а Рязань — от Москвы. Конечно, в первую очередь в этом случае играет роль относительно недорогая стоимость отдыха, транспортная доступность для коротких поездок и удовлетворительная инфраструктура, которую стараются развивать местные муниципальные власти».
Между тем.
По итогам 2024 года в топ-5 самых популярных у россиян зарубежных направлений, на которые совокупно приходится в среднем по году до 85 процентов продаж, вошли Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Китай, а в топ-10 попали Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы, Индонезия.
По прогнозу АТОР, исторические рекорды по российскому турпотоку продемонстрируют в 2024 году такие туристические направления, как ОАЭ (1,9 млн поездок — рост к 2023 году 10,3%), Таиланд (1,74 млн, +17,4%), Куба (0,2 млн, +8,2%), Мальдивы, (0,22 млн, +7,1%). Турция, оставаясь безусловным лидером рынка выездного туризма в РФ, приблизилась к рекорду 2019 года (7 млн туристов). Из массовых направлений высокий прирост организованного турпотока также показал Египет (1,5 млн, +17%).
Самыми быстрорастущими направлениями у туроператоров стали Китай (1,95 млн, +101%), Вьетнам (0,23 млн, +83,1%), Маврикий (0,28 млн, + 82,6%). Туроператоры также отмечают заметный рост спроса на туры в Японию (99 тыс. поездок, +135% к 2023 г.) и Южную Корею (195 тыс, +25,9%).
Полностью интервью с исполнительным директором АТОР Майей Ломидзе читайте в одном из январских номеров «Российской газеты».