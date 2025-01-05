Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В Москве цены на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года разрешается повысить до 15%. Однако это предел для всех тарифов в среднем, а в пределах этого среднего значения тарифы могут распределяться как угодно. Например, на 16,4% со второй половины года возрастут расходы на электричество у тех москвичей, кто использует одноставочный тариф. Для них расценки увеличатся с нынешних 6,15 ₽ за до 7,16 ₽ за кВт⋅ч. Для пользователей остальных тарифов расходы увеличатся с нынешнего диапазона 3,02−8,94 ₽ до 3,71−10,23 ₽ за кВт⋅ч.