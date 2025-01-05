Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

В 2025 году россиянам предстоит больше платить за квартиру — тарифы за жилищно-коммунальные услуги увеличиваются. Рассказываем, что, когда и на сколько подорожает в разных регионах России.
Что подорожает уже с 1 января 2025 года.
С первого дня 2025 года увеличивается стоимость услуг за содержание и ремонт жилого помещения, а также плата за капитальный ремонт. Но лишь в некоторых регионах. В остальных рост платежей произойдет позднее.
1. Как изменится плата за содержание жилого помещения в Москве.
Содержание жилого помещения, вопреки названию, — это расходы не на содержание конкретных квартир, а на содержание общего имущества дома. Просто для удобства расчетов эта величина привязана к площади квартир (задается за каждый квадратный метр жилья), отсюда и название.
Величина платежа за содержание жилого помещения, помимо площади квартир, зависит от особенностей самого дома. Наименьшей она будет тогда, когда в доме нет ни лифта, ни мусоропровода. А если имеются все эти опции — наибольшей. Определить такие тарифы могут либо местные власти, либо сами собственники на общем собрании жильцов (тогда тарифы могут быть любыми, в том числе значительно выше установленных властями).
В Москве, например, новые тарифы для тех домов, где собрание собственников не проводилось, содержатся в постановлении столичного правительства, принятого 6 декабря 2024 года. Они вступят в силу уже с 1 января 2025 года. В Старой Москве в общем случае тарифы увеличатся с диапазона 25,99−35,11 ₽, актуального до конца 2024 года, за 1 кв. м жилья, до 34,05−45,99 ₽ за «квадрат» с 1 января 2025 года.
Однако для ряда домов постановлением установлены повышающие коэффициенты. Например, для домов, являющихся объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры), такой коэффициент составляет 1,429. А для домов, высота которых превышает 75 м, — 1,22.
Для домов, расположенных на разных территориях Новой Москвы, тарифы за содержание жилого помещения заданы отдельно.
Нюанс столичного платежа.
В ежемесячном платежном документе плата за жилое помещение объединена в общую строчку с платой за вывоз мусора (поэтому указанная в ней сумма выше ныне действующих тарифов на содержание жилья). Сейчас плата за вывоз мусора в Москве составляет 7,34 ₽ за 1 кв. м и с 1 января 2025 года останется такой же, какой была в 2024 году. Увеличится она позднее.
Похожие документы приняты и в других регионах России, однако не все они начнут действовать с 1 января 2025 года. Некоторые вступят в силу позднее.
В Санкт-Петербурге платеж за жилое помещение повысят, но позже.
В Санкт-Петербурге аналогичный документ, регулирующий плату за содержание жилого помещения, принял местный комитет по тарифам. Однако в отличие от Москвы новые тарифы в Северной столице вступят в силу лишь с 1 июля — со второго полугодия 2025 года платеж составит 36,13 ₽ за 1 кв. м квартиры. А до этого момента будут действовать текущие расценки.
2. Как изменится плата за капитальный ремонт.
Если расходы на текущий ремонт многоквартирного дома включены в плату за содержание жилого помещения, то затраты на будущий капитальный ремонт (замену лифтов, инженерных коммуникаций, кровель, фасадов и пр.) в платежном документе идут отдельной строкой. Этот платеж также привязан к площади квартиры — тариф определяется за 1 кв. м жилья.
В Москве, согласно постановлению столичного правительства от 6 декабря 2024 года, с 1 января 2025 года тариф на капремонт увеличивается с 25,58 ₽ до 29,66 ₽ за 1 кв. м в 2025 году.
В Санкт-Петербурге в 2025 году также запланирован рост платежей на эти цели. В Северной столице тарифы на капремонт зависят от типа дома. Сейчас они находятся в диапазоне от 11,9 ₽ за 1 кв. м жилья (в кирпичных домах без лифта, построенных в 70−80-е годы XX века, а также деревянных домах без лифта) до 12,99 ₽ за «квадрат» (в дореволюционных домах с лифтами, а также в части домов с лифтами, построенных после 1980 года). На следующий год этот диапазон предполагается сместить до 12,52−13,31 ₽ за 1 кв. м.
Для остальных регионов тарифы на капремонт будут своими.
Что подорожает с 1 июля 2025 года.
Тарифы на большинство указанных в ежемесячной платежке жилищно-коммунальных услуг в 2025 году увеличатся с 1 июля. Это касается, например, тарифов на электричество, воду, отопление, вывоз мусора и пр.
Предельный размер их суммарного роста в том или ином регионе определяет правительство России с помощью специального индекса. На следующий год по стране в целом величина этого индекса находится в диапазоне 8,6−21,1% по сравнению с нынешними тарифами. Кроме того, большинству регионов при необходимости позволяется выйти за пределы этих значений на 2,1−5%.
Конкретные тарифы в денежном выражении определяет сам регион — они могут быть и меньше предельно разрешенного индекса роста.
Например, самый высокий прирост цен за коммунальные услуги по сравнению с нынешними платежами в 2025 году российским правительством разрешен в Пермском крае. Здесь этот показатель составляет 21,1% (плюс до 4,2% разрешается отклониться от этого значения). Реальный предстоящий рост конкретных тарифов на те или иные услуги местные власти уже определили, и он будет ниже. Например:
на 17% с 1 июля в Пермском крае подорожает для населения кубометр холодной воды — с нынешних 41,45 ₽ до 48,91 ₽;
на 19% вырастут расценки на водоотведение, до 43,01 ₽ за кубометр;
на 12,3% в среднем повысятся расценки на электроэнергию (например, при одноставочном тарифе для газифицированных домов с 5,5 ₽ до 6,18 ₽ за кВт⋅ч во втором полугодии).
Высокий прирост тарифов в 2025 году правительством также разрешен в Архангельской области — до 20% (плюс возможно отклонение от этого максимума до 4,8%). Реальный рост тарифов приведен в указе губернатора Архангельской области. В частности, в самом Архангельске с 1 июля следующего года тарифы вырастут:
на 24,8% на холодную воду (сейчас — 51,83 ₽ за кубометр);
на 20,7% на водоотведение (сейчас — 47,02 ₽ за кубометр);
на 12,5−18,6% на электричество в зависимости от типа тарифа (например, сейчас при одноставочном тарифе плата составляет 5,01 ₽ за кВт⋅ч);
на 21,3% на тепловую энергию (по сравнению с нынешними 2357,4 ₽ за Гкал);
на 24,8% за вывоз мусора (сейчас — 407,54 ₽ за кубометр).
На сколько вырастут тарифы на ресурсы в Москве и Санкт-Петербурге.
В Москве, как и в других городах федерального значения (Санкт-Петербурге и Севастополе), индекс предельного прироста тарифов задается однозначно, без поправочных коэффициентов (которые есть во всех остальных регионах).
В Москве цены на услуги ЖКХ с 1 июля 2025 года разрешается повысить до 15%. Однако это предел для всех тарифов в среднем, а в пределах этого среднего значения тарифы могут распределяться как угодно. Например, на 16,4% со второй половины года возрастут расходы на электричество у тех москвичей, кто использует одноставочный тариф. Для них расценки увеличатся с нынешних 6,15 ₽ за до 7,16 ₽ за кВт⋅ч. Для пользователей остальных тарифов расходы увеличатся с нынешнего диапазона 3,02−8,94 ₽ до 3,71−10,23 ₽ за кВт⋅ч.
В Санкт-Петербурге расценки на коммунальные услуги в целом разрешается поднять максимум на 14,6%. При этом, по данным местного комитата по тарифам, расценки на водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2025 года увеличатся на 16,1% — с 36,54 ₽ до 42,42 ₽ за кубометр. А, например, расценки на электричество при одноставочном тарифе возрастут на 12,6% — с 6,19 за до 6,97 ₽ за кВт⋅ч.