Кабмин утвердил планы по снижению вредных выбросов в некоторых городах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в некоторых городах, участвующих в федеральном проекте «Чистый воздух». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.
Комплексные планы утверждены для городских округов Абакан, Искитим, Минусинск, Улан-Удэ, Черногорск и Южно-Сахалинск, а также для городского поселения Гусиноозерск, указано в сообщении. На этих территориях будут реализованы мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
«В числе таких мероприятий — модернизация промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, монтаж твердотопливных котлов с высоким коэффициентом полезного действия, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей, закупка более экологичных моделей общественного транспорта. Все это позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию», — отметили в кабмине. Мероприятия будут реализованы за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.
Отдельным распоряжением правительство обновило комплексный план с дополнительными мероприятиями по снижению выбросов в Чите.
Комплексные планы по снижению выбросов в других городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух» будут утверждены в течение 2025 года. Речь идет о Селенгинске, Махачкале, Кызыле, Барнауле, Петровске-Забайкальском, Ачинске, Лесосибирске, Уссурийске, Комсомольске-на-Амуре, Чегдомыне, Астрахани, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Усолье-Сибирском, Черемхове, Шелехове, Кемерове, Кургане, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.
О федеральном проекте.
Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.
По поручению президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2023 года к проекту подключились еще 29 городов из 16 регионов, преимущественно Сибири и Дальнего Востока.
До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года — сократить их вдвое.