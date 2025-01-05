Кабмин утвердил планы по снижению вредных выбросов в некоторых городах

До конца 2026 года 12 городам-участникам предстоит снизить общий объем выбросов загрязняющих веществ не менее чем на 20%. До конца 2030 года 29 новым городам-участникам необходимо снизить объемы выбросов не менее чем на 20% по сравнению с показателями 2020 года, а к концу 2036 года — сократить их вдвое.