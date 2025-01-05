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Госслужащим в Сирии повысят зарплаты на 400%

Министерство финансов Сирии решило в качестве экстренной меры повысить зарплаты работникам государственного сектора на 400% в следующем месяце после завершения административной реструктуризации министерств. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2024

Повышение зарплат будет финансироваться за счет существующих государственных ресурсов, а также региональной помощи, инвестиций и усилий по разморозке сирийских активов, находящихся за рубежом. Власти планируют потратить на это около $127 млн.

«Это первый шаг к решению экономической ситуации в стране», — сказал агентству Reuters Мохаммед Абазид, министр финансов в новом правительстве Сирии, добавив, что зарплаты госслужащим за этот месяц будут выплачены на этой неделе.

В конце декабря газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что новые власти Сирии пытаются восстановить разрушенную войной экономику, но сталкиваются с проблемами из-за санкций и потери контроля над нефтяными месторождениями.

В публикации WSJ отмечается, что группировка «Хайат Тахрир аш-Шам», пришедшая к власти в стране, планирует построить в Сирии свободный рынок, оживить нефтяную промышленность и наладить международное партнерство. Правительство экс-президента Башара Асада столкнулось с санкциями, а также потеряло контроль над нефтяными месторождениями.