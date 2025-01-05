Эксперты исключили запуск «Северного потока — 2» во время президентства Трампа

В конце ноября 2024 года появилась информация о том, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание купить «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявлял, что не слышал о желании «Газпрома» продать «Северный поток — 2» в руки американских инвесторов. Однако в настоящее время в суде Швейцарии проходят переговоры с кредиторами швейцарского оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — о реструктуризации его долга. Если сторонам не удастся договориться, то это приведет к началу процедуры банкротства оператора «Северного потока — 2».