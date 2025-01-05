Эксперты исключили запуск «Северного потока — 2» во время президентства Трампа

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Запуск уцелевшей после теракта нитки газопровода «Северный поток — 2» почти исключен во время предстоящего президентства Дональда Трампа в США, остаются лишь теоретические шансы при изменении геополитической обстановки, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом восстановление «Северного потока» юридически намного проще, но тоже маловероятно.
Строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США работы задерживались. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. 26 сентября 2022 были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате уцелела только одна нитка «Северного потока — 2».
«Почти исключено. Дональд Трамп продолжит продвигать в Европе интересы производителей и экспортеров американского СПГ, как он это открыто делал в свое первое президентство. “Северный поток” — главный его враг на этом пути. Политическая готовность Германии или тем более ЕС в целом вернуться к обсуждению судьбы “Северного потока” вызывает не меньше сомнений», — считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Теоретические шансы еще остаются, но в реальности рассчитывать на возобновление работы «Северного потока» или запуск уцелевшей нитки «Северного потока — 2» не приходится, соглашается заместитель гендиректора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Александр Фролов.
При этом перезапуск газопровода «Северный поток» юридически произвести намного проще, чем впервые ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2», отмечает Белогорьев. Однако на восстановление трубопровода придется потратить не менее €600 млн.
Тем не менее шансы на начало поставок российского газа по уцелевшей нитки «Северного потока — 2» есть в случае изменения геополитической обстановки, уверен замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай» Алексей Гривач. «Как неоднократно заявляли представители властей России, эта нитка технически исправна и может быть запущена в работу в достаточно короткие сроки, а мяч на стороне Германии», — сказал он.
Может ли инвестор из США купить «Северный поток — 2»?
В конце ноября 2024 года появилась информация о том, что американский инвестор Стивен Линч выразил желание купить «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявлял, что не слышал о желании «Газпрома» продать «Северный поток — 2» в руки американских инвесторов. Однако в настоящее время в суде Швейцарии проходят переговоры с кредиторами швейцарского оператора проекта — компании Nord Stream 2 AG — о реструктуризации его долга. Если сторонам не удастся договориться, то это приведет к началу процедуры банкротства оператора «Северного потока — 2».
Большинство экспертов сходится во мнении, что новости о вхождении американского инвестора в проект выглядят как его личный пиар и бесплатная самореклама, напоминающая «забавное, но дикое по своей сути развлекательное чтиво». Реальных намерений и смысла в такой покупке нет, поскольку Россия не признает банкротства Nord Stream 2 AG, считает Белогорьев.
«Пока эта инфраструктура не продается. Но какие-то шевеления вокруг нее определенно идут. О чем свидетельствует и повторное введение санкций США против проекта, его бывшего менеджера, судов и компаний, которые участвовали в строительстве», — отмечает Гривач.
Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова подчеркивает, что в случае ликвидации компании-оператора, все ее имущество и обязательства будут выставлены на торги. При таком раскладе есть ненулевая вероятность, что будущим собственником газопровода может стать американский инвестор.
«Вторая нитка до сих пор находится в рабочем состоянии. Поэтому в случае смены собственника велика вероятность как снятия санкций, а следовательно сертификации трубы, так и возможности использования ее на полную мощность. Открытым останется вопрос о готовности “Газпрома продавать и поставлять свой газ по этому маршруту на условиях, которые будут озвучены американцами”, — заключила Белова.