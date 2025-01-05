Эксперт рассказал, как изменятся цены на серебро в 2025 году

Говоря о том, что повлияет на цены на серебро в 2025 году, Николай Дудченко призвал смотреть на стоимость золота, поскольку сейчас наблюдается корреляция между ценами на металлы. «Кстати, пока можем отметить, что цены на серебро несколько отстают от цен на золото», — добавил он.