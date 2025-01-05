Эксперт рассказал, как изменятся цены на серебро в 2025 году

«В базовом сценарии мы считаем, что цена на серебро может остаться на текущих уровнях и в дальнейшем продолжить рост. В случае, если цене на золото удастся достичь отметки 3000 долларов за тройскую унцию, то цена на серебро может выйти в диапазон 35−36 долларов», — сказал он.
При этом эксперт не исключил коррекцию стоимости драгметалла приблизительно до отметки 26−28 долларов за унцию.
Говоря о том, что повлияет на цены на серебро в 2025 году, Николай Дудченко призвал смотреть на стоимость золота, поскольку сейчас наблюдается корреляция между ценами на металлы. «Кстати, пока можем отметить, что цены на серебро несколько отстают от цен на золото», — добавил он.
По словам аналитика, средний коэффициент золото/серебро в 2024 году составлял 85, что достаточно высоко по сравнению с историческим значением коэффициента 77. Это означает, что при текущей цене на золото на рынке, цена на серебро должна превышать 32−33 доллара за унцию.
Вместе с тем, подчеркнул эксперт, если цены на золото продолжат рост, то логично, что стоит ожидать и повышение цен на серебро на рынке.
«Второе, на что нужно обратить внимание, это на структуру самого рынка. Рынок в 2024 г. должен остаться дефицитным (около 182 млн унций) и мы ожидаем, что в 2025 г. на рынке серебра также будет наблюдаться дефицит», — заключил Николай Дудченко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».