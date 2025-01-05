Фактор года. Чего ожидать от рубля в 2025 году

«В свои прогнозы на 2025 год мы закладываем средний курс рубля на уровне 14,6 за юань, 108 за доллар и 112 за евро», — отметил аналитик.
Он считает, что в течение года от российской валюты стоит ожидать умеренного ослабления. «Мы полагаем, что в первом квартале средний курс рубля составит 14,0 за юань, 102 за доллар, 106 за евро», — добавил Михаил Васильев.
На четвертый квартал он закладывает средний курс рубля на уровне 14,9 за юань, 111 за доллар, 115 за евро.
Сырьевой фактор
«Мы полагаем, что цены на нефть Brent в 2025 году будут ниже, чем в этом году из-за вероятного замедления мировой экономики и в среднем составят $73 за баррель против $80 в этом году», — прогнозирует эксперт.
Экспортёры в 2025 году, вероятно, будут продавать меньше валютной выручки, чем в этом году из-за смягчения условий обязательной продажи валютной выручки. В то же время у правительства остаётся этот инструмент для стабилизации курса рубля (ужесточение обязательной продажи валютной выручки), считает аналитик.
Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса — Россия экспортирует примерно на $30 млрд в квартал больше, чем импортирует.
Также в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки. «Мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год», — прогнозирует Михаил Васильев.
С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует привлекательности рублевых сбережений (депозиты под 20+% годовых).
С другой стороны, высокая ключевая ставка охлаждает потребительский и инвестиционный спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
Сдерживающими факторами для рубля выступают:
- геополитическая неопределенность и связанный с ней отток капитала,
- погашение внешних долгов,
- трудности с возвратом валюты у экспортёров из-за санкций.
В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций.
В базовом сценарии в свои прогнозы аналитик закладывает сохранение неизменной текущей геополитической и санкционной ситуации.
«В этом сценарии рубль сезонно является наиболее крепким в первом квартале, когда низкий спрос на импорт и высокий приток валюты от экспорта. Начиная со второго квартала возможно умеренное ослабление курса рубля из-за возрастания спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных туристических поездок», — добавил он.
При необходимости для стабилизации курса рубля власти могут задействовать словесные интервенции, увеличение продажи юаней из резервов, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала.
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