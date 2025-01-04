Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций против NIS

БЕЛГРАД, 4 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич запросит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным
«США введут санкции не какие-то общие или финансовые, а всеобъемлющие санкции против нашей компании NIS. Это не будут санкции против компаний с российской собственностью или финансируемых российскими банками, а прямые санкции против NIS. Это ставит нас в крайне сложное положение, — указал Вучич. — Связано ли это с какими-то попытками извне дестабилизировать ситуацию в нашей стране? Без доказательств я никого ни в чем обвинять не могу. Но, безусловно, это ставит нашу страну в тяжелое положение».
Сербский лидер отметил, что в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, курирующим вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, он выразил недовольство этим решением, указав на несправедливость по отношению к сербам. «Я сказал заместителю госсекретаря, что мы не можем быть довольны таким решением, но оно грядет, и нет смысла жаловаться. Это явно несправедливо, но анализ этого мы оставим аналитикам. Возникает вопрос: почему сейчас и именно в этот момент? Причины странные. Они утверждают, что это направлено против России, так как таким образом финансируются их военные усилия. Но этого не происходит, существуют записи и доказательства. Возможно, их раздражает то, что российская компания хотя бы в один год получила высокую прибыль, хотя в этом году она значительно ниже, в разы», — отметил он.
Требование изъять российскую собственность.
«Фернандес ожидал, что мы немедленно проведем национализацию и Запад признает, что мы изымаем это без компенсации и так далее, но я не думаю, что это должно быть нашей целью, — подчеркнул президент. — Никто из нас не должен принимать логику 45-го года, революционных судов и конфискации имущества. Я считаю, что мы не должны отбирать имущество у русских. Мы должны вести переговоры с Россией. Абсолютно последним вариантом должно быть враждебное поглощение, хотя я знаю, что больше половины правительства выступает за этот вариант. Это возможно только если станет ясно, что мы не сможем выжить».
«Мы обязаны заплатить. Без оплаты я этого не приму, потому что мы не воры и не пираты, мы не поддерживаем захват имущества, как это сейчас делает Запад, отбирая у русских собственность, за что однажды они будут стоять в очереди, чтобы извиниться за свои действия», — указал Вучич.
Крайний срок принятия решения и переговоры с Путиным.
Глава государства сообщил, что намерен продолжить обсуждение данной темы с послом США в Сербии Кристофером Хиллом 4 января, после заседания правительства, а также подготовиться к предстоящим переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. «Нам дадут 30 дней на то, чтобы оценить наши возможности и предпринять шаги, а за 60 дней мы должны завершить весь процесс. Официальное решение будет объявлено до 15 января. До 15 марта мы обязаны все завершить, а до 15 февраля мы должны четко знать, что делать, — отметил Вучич. — Правительство должно сформировать две команды под координацией премьер-министра. Одна команда займется переговорами по газовому соглашению, которое нам необходимо заключить, чтобы обеспечить поставки газа, а другая — вопросами, связанными с NIS».
«Я рассчитываю на разговор с Путиным и планирую запросить его примерно
О компании «Нефтяная индустрия Сербии».
Президент Сербии ранее отмечал, что решение США ввести санкции против NIS из-за владения Россией ее акциями не повлияет на отказ Белграда от присоединения к антироссийским рестрикциям. Вучич поручил правительству сформировать рабочую группу для переговоров с Россией и США из-за планов Вашингтона ввести санкции в отношении NIS.
Президент России Владимир Путин в марте 2024 года подчеркивал, что компания «Газпром нефть» является самым крупным налогоплательщиком в Сербии, очень эффективно работает и много делает в сфере инноваций. Компании принадлежит более 50% сербской NIS. В 2023 году налоговые и прочие отчисления в бюджет страны составили 244,4 млрд динаров ($2,28 млрд по курсу на 12 марта 2024 года).
NIS — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Она занимается разведкой и добычей нефти и газа, сбытом нефтепродуктов, производством электроэнергии и торговлей ею, реализацией проектов в области нефтехимии. Основные производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются «Газпром нефть» (56,15% акций) и Сербия (29,87%).