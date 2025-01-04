Вучич запросит разговор с Путиным из-за санкций против NIS

Сербский лидер отметил, что в ходе состоявшегося ранее телефонного разговора с заместителем госсекретаря США Хосе Фернандесом, курирующим вопросы обеспечения экономического роста, энергетики и охраны окружающей среды, он выразил недовольство этим решением, указав на несправедливость по отношению к сербам. «Я сказал заместителю госсекретаря, что мы не можем быть довольны таким решением, но оно грядет, и нет смысла жаловаться. Это явно несправедливо, но анализ этого мы оставим аналитикам. Возникает вопрос: почему сейчас и именно в этот момент? Причины странные. Они утверждают, что это направлено против России, так как таким образом финансируются их военные усилия. Но этого не происходит, существуют записи и доказательства. Возможно, их раздражает то, что российская компания хотя бы в один год получила высокую прибыль, хотя в этом году она значительно ниже, в разы», — отметил он.