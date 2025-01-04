В Роскачестве назвали восемь горнолыжных курортов России

Крупный и популярный еще с советских времен горнолыжный курорт Приэльбрусье — самый высокогорный в России. В горнолыжный комплекс входят два склона — Эльбрус и Чегет. Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе — самая высокая в Европе, она поднимает на 3847 м над уровнем моря. Чегет — место для экстремалов и профессионалов. Длинная и крутая трасса считается одной из сложнейших в мире, спуски пролегают через сосновый лес, так что новичкам сюда лучше не соваться. Зато возможностей для фрирайда и бэккантри — море. На северном склоне расположены чегетские бугры — природные образования, катания по которым помогает развить равновесие и улучшить контроль над лыжами.