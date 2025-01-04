В Роскачестве назвали восемь горнолыжных курортов России

Наиболее известны горнолыжные курорты Красной Поляны, в числе которых — курорт Роза Хутор, Красная Поляна (бывший Горки-город) и Газпром Поляна. Здесь самая большая, популярная и дорогая зона катания на горных лыжах и сноуборде в России. Чтобы покататься на трассах всех трех курортов, потребуется не менее пяти дней, отмечают эксперты.
Еще один российский курорт — Шерегеш. Он расположен на юге Кемеровской области в 400 км от Новосибирска на территории красивейшего Шорского национального парка. Горы там невысокие — от 500 до 1630 метров, перепад высот по трассам 300−680 метров, поэтому на Шерегеше нет экстремальных трасс и головокружительных перепадов высот, как в горах Кавказа, но курорт славится демократичными ценами.
У подножья гор Малая и Большая Синюха на Алтае на высоте около 1200 метров над уровнем моря находится горнолыжный курорт Манжерок. Ближайший к нему населенный пункт — Горно-Алтайск, расстояние до поселка по трассе от Новосибирска — 470 километров.
Горнолыжный курорт Домбай расположен в Карачаево-Черкессии в границах природного биосферного заповедника Теберда, поэтому изобилует природными достопримечательностями: водопадами, озерами, величественными каньонами и хребтами. Помимо катания на лыжах и сноубордах здесь доступны и другие развлечения: туры в горах на снегоходах, катания на санях и «плюшках» с горок, полеты на параплане и вертолетах.
Крупный и популярный еще с советских времен горнолыжный курорт Приэльбрусье — самый высокогорный в России. В горнолыжный комплекс входят два склона — Эльбрус и Чегет. Третья очередь канатной дороги на Эльбрусе — самая высокая в Европе, она поднимает на 3847 м над уровнем моря. Чегет — место для экстремалов и профессионалов. Длинная и крутая трасса считается одной из сложнейших в мире, спуски пролегают через сосновый лес, так что новичкам сюда лучше не соваться. Зато возможностей для фрирайда и бэккантри — море. На северном склоне расположены чегетские бугры — природные образования, катания по которым помогает развить равновесие и улучшить контроль над лыжами.
Горнолыжный курорт Архыз в Карачаево-Черкесской республике построен на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. Это в трех часах езды от Минеральных вод. Архыз — это широкие трассы, современные канатные дороги, хрустящий снег, запах сосен и тепло травяного чая на высоте 3 тысяч метров. Поблизости находится немало уникальных и удивительно красивых памятников старины: древние византийские храмы, аланские захоронения дохристианского периода и одна из самых известных реликвий Карачаево-Черкессии — наскальная икона Христа.
Современный горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — самый высокогорный комплекс на Северо-Западе России. Он находится в 9 км от Кировска, на южном склоне горы Айкуайвенчорр (Спящая Красавица). Уровень сервиса и качество услуг тут на высоте, цены не выше, чем на других хороших российских курортах. Общий перепад высот составляет 550 метров. Для новичков работает учебный склон с ленточным подъёмником, для профессионалов открыты широкие трассы для фан-карва с уклоном до 40%, сноу-парк и три целинных кулуара.
И, наконец, курорт «Ведучи» в Чеченской республике. Здесь есть горнолыжный комплекс, также его гости весной, летом и зимой могут отправиться на пешую, конную или велосипедную прогулку по живописным горным склонам, побывать с экскурсией на одной из исторических, культурных и природных достопримечательностей, которыми славится этот российский регион.