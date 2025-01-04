В Приднестровье увеличат длительность веерных отключений электроэнергии

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Энергетики Приднестровья увеличат продолжительность веерных отключений электроэнергии до четырех часов в день из-за дефицита, который возник после прекращения подачи российского газа в Молдавию. Об этом проинформировал президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.
«Продолжительность отключений электроэнергии необходимо увеличивать. Сегодня это три часа. Специалисты настаивают на увеличении пауз в подаче электричества с завтрашнего дня до четырех часов», — написал он. Красносельский объяснил, что генерирующие мощности Приднестровья способны выдавать максимум 154 МВт-ч электроэнергии, а потребление находится на уровне 219 МВт-ч.
Поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн. Власти Молдавии и непризнанного Приднестровья ввели режимы чрезвычайного положения на своих территориях и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.
Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Вместе с тем Молдавская ГРЭС была основным источником электроэнергии также для Молдавии, которая была вынуждена переключиться на более дорогостоящие поставки из Румынии.