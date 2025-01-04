В Приднестровье увеличат длительность веерных отключений электроэнергии

Молдавия снабжается газом из других источников, поэтому дефицит этого вида топлива испытывает только Приднестровье. Вместе с тем Молдавская ГРЭС была основным источником электроэнергии также для Молдавии, которая была вынуждена переключиться на более дорогостоящие поставки из Румынии.