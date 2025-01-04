В Приднестровье призвали наладить с РФ поставки газа без Молдавии

КИШИНЕВ, 4 января. /ТАСС/. Депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов считает, что Приднестровье и Россия должны исключить посредников в Молдавии в вопросах поставок газа в непризнанную республику, где проживают около 200 тыс. россиян.
«Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе по газу. Наша формула: прямые поставки из России — неважно, по какой трубе. Расчеты — наша с Москвой проблема, которая никого не касается», — написал депутат в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
По его словам, покупка газа на европейских биржах Приднестровью неинтересна. «Просто не мешайте нам работать с Россией, а ограбить нас и завладеть нашими заводами (или остановить их под предлогом “отсутствия ресурсов для помощи крупным предприятиям”) мы не дадим», — отметил политик.
Энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье возник после прекращения транзита российского газа по территории Украины. Правительство Молдавии потребовало от «Газпрома» доставить топливо до границы альтернативным маршрутом. Однако поставки газа в Молдавию были прекращены с января после отказа правительства республики урегулировать проблему задолженности за потребленное топливо, которую российская сторона оценивает на уровне $709 млн.
Из-за дефицита газа Молдавская ГРЭС (Приднестровье) была переведена на уголь и теперь обеспечивает только потребителей Приднестровья. Молдавия вынуждена была переключиться на более дорогие поставки электроэнергии из Румынии. Вследствие этого в республике были в два раза увеличены тарифы на электроэнергию.
Кризисная ситуация наблюдается и в Приднестровье, где была остановлена подача газа потребителям, отключено централизованное отопление и снабжение горячей водой жилых домов.