В Приднестровье призвали наладить с РФ поставки газа без Молдавии

«Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе по газу. Наша формула: прямые поставки из России — неважно, по какой трубе. Расчеты — наша с Москвой проблема, которая никого не касается», — написал депутат в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).