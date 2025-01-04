В Хабаровском крае увеличили добычу угля на 10%

«На 20 декабря 2024 года угольщиками добыто свыше 10,349 млн тонн угля при плановом задании 10,33 млн тонн. В 2023 году в крае было добыто 9,5 млн тонн угля. Кроме того, в 2024 году дальневосточные шахтеры впервые в истории подземной разработки Ургальского каменноугольного месторождения забоем осевого вентиляционного штрека пласта В-26 достигли глубины 400 м. Уровень добычи угля свыше 10 млн тонн для “Ургалугля” — это не предел, это уверенность в стабильной работе предприятия и гарантия энергетической безопасности экономики нашего края и Дальнего Востока», — приводятся слова министра энергетики края Германа Тютюкова.