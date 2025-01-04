В ЕП предупредили об ответных мерах в случае повышения США пошлин для ЕС

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер пригрозил ответными мерами со стороны ЕС в случае, если США введут повышенные пошлины на европейские товары.
«Мы должны исходить из того, что [избранный президент США Дональд] Трамп реализует именно то, о чем заявлял — очень скоро станут возможными 20-процентные пошлины на европейскую продукцию», — заявил Вебер в интервью медиагруппе Funke. По его словам, Евросоюз должен подготовиться к такому сценарию.
Конкретно Вебер предложил в случае обострения конфликта обложить дополнительными налогами цифровые компании из США. «Мы можем принять ответные меры. Американские цифровые концерны зарабатывают много денег в ЕС и едва платят налоги — с этого, наверняка, можно было бы начать», — предупредил глава фракции ЕНП.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.