Украинцы за год купили валюты на $12 млрд больше, чем продали

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. Однако уже с 27 мая прошлого года впервые в истории официальный курс доллара превысил 40 гривен, тенденция к удешевлению национальной валюты усиливается.