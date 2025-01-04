Украинцы за год купили валюты на $12 млрд больше, чем продали

Согласно статистике регулятора, в 2024 году украинцы приобрели иностранной валюты на более чем $30,7 млрд, при этом за тот же период они продали $18,5 млрд. Таким образом, объем валютных накоплений на руках у населения увеличился на $12,2 млрд.
Сумма валюты, которую украинцы купили в прошлом году, увеличилась на треть (33,5%) по сравнению с 2023 годом, когда население Украины приобрело валюту на $23 млрд.
Годом ранее объем покупки иностранной валюты украинцами также превышал объем продажи, однако эта тенденция приняла более выраженный характер. Объем чистой покупки иностранной валюты в 2024 году ($12,22 млрд) был в 2,5 раза больше показателя 2023 года ($4,8 млрд).
Рост накоплений населения в иностранной валюте наблюдается на Украине на фоне снижения курса местной валюты. В начале января НБУ понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума — 42,03 гривны. Между тем реальный обменный курс зачастую превышает официальный, в кассах многих банков он уже давно преодолел указанную отметку. В декабре НБУ потратил $5,3 млрд на поддержание курса гривны. Это рекордная валютная интервенция, прежний рекорд был зафиксирован в июне 2022 года — $3,99 млрд.
С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны за доллар. Регулятор предпринимал беспрецедентные шаги для его удержания, однако с 21 июля 2022 года гривну пришлось девальвировать на 25%. 3 октября 2023 года Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса, пояснив, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. Однако уже с 27 мая прошлого года впервые в истории официальный курс доллара превысил 40 гривен, тенденция к удешевлению национальной валюты усиливается.