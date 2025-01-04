Тренды на год в мире криптовалют

Запрет на майнинг с начала 2025 года и до 15 марта 2031 года будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Добыча криптовалюты также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.