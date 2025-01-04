Тренды на год в мире криптовалют

Для россиян самым значимым событием в мире криптовалют стал закон, который позволил с ноября 2024 года легализовать в стране майнинг криптовалют. Документ позволяет заниматься майнингом российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры. Россияне, не являющиеся ИП, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр, если не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. При этом закон запрещает рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.
Запрет на майнинг с начала 2025 года и до 15 марта 2031 года будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях. Добыча криптовалюты также запрещена на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Запрет начал действовать с начала 2025 года.
Tap2Earn
Игры Tap2Earn (Tap-to-Earn) представляют собой поджанр игр, которые работают по принципу «играй, чтобы зарабатывать». Они совмещают в себе возможность развлекаться и получать финансовое вознаграждение.
Эти игры появились в начале 2024 года в мессенджере Telegram и быстро набрали популярность.
Их суть состоит в том, что играющий получает внутриигровые вознаграждения в виде криптовалют или NFT посредством выполнения простых повторяющихся действий, например, нажимая на экран смартфона.
Игры Tap2Earn имеют простой геймплей с возможностью автоматизации действий. При этом игроки могут улучшать свои способности, покупать новые предметы или персонажей для достижения более высоких целей, а также переходить на новые уровни.
Отметим, что к выбору игры Tap2Earn следует подходить ответственно. Нужно быть особо бдительным на этапе подключения кошелька, чтобы не стать жертвой мошеннической схемы.
Рестейкинг криптовалют
Рестейкинг получил широкую популярность в криптовалютной индустрии в 2024 году.
Он представляет собой возможность одновременно стейкать, то есть блокировать криптоактивы на определенный период времени для получения статуса валидатора, как в основной сети криптовалюты, так и в других протоколах, с целью получения дополнительного дохода.
На криптовалютном рынке рестейкинг рассматривается как способ увеличения доходности стейкинга. Разработчики же видят в нем возможность быстро и дешево обезопасить другие элементы основной сети.
Следует учитывать, что безопасность рестейкинга не доказана. Прежде чем им пользоваться стоит тщательно его исследовать, оценить свое желание идти на риск и обратиться к профессионалам за рекомендациями.
Мемкоины
Мемкоины обрели новую популярность во второй половине 2024 года. Каждый день появлялись тысячи таких криптовалют.
Главная роль мемкоинов среди криптовалют состоит в том, что их создают и распространяют, как правило, ради шутки, а не для серьезных финансовых операций или инновационных технологий. Мемкоины обычно не обладают уникальными технологическими решениями и могут быть модификациями уже имеющихся на рынке криптовалют.
Отметим, что мемкоины в основном не имеют прикладной ценности и вариантов использования, за исключением проведения спекуляций. Инвестирование в данный вид криптовалюты является высокорискованным в связи с их волатильностью и сильной зависимостью цены от различных инфлюенсеров.
Токенизация реальных активов
Токенизация реальных активов (Real-World Assets, RWA) представляет собой процесс превращения физических или финансовых активов в цифровые токены на основе блокчейн-технологии. Каждый полученный таким образом токен соответствует определенной доле физического актива. Его можно покупать и продавать на специализированных платформах.
RWA применяют, например, в отношении драгметаллов. Каждый токен соответствует определенной массе драгметалла.
Популярности токенизации способствуют увеличение ликвидности физических активов, большая доступность для участников рынка, прозрачность (записи о транзакциях есть в блокчейне, они неизменны и поддаются проверке), сокращение времени и затрат на сделки с активами, а также новые возможности для привлечения капитала.
Важно учитывать, что перед инвестированием физических активов таким способом нужно тщательно изучить все риски и проконсультироваться с экспертами.
Слияние блокчейна и искусственного интеллекта
Объединение технологий блокчейна и искусственного интеллекта (ИИ) способствует открытию новых возможностей, повышению эффективности в различных отраслях — от управления данными до генерации контента.
При слиянии алгоритмы ИИ получают доступ к защищенным от несанкционированного вмешательства проверяемым данным. Тем самым обеспечивается точная аналитика и растет достоверность прогнозов. Блокчейн способствует обмену данными между сторонами при сохранении конфиденциальности.
В финансах технологии ИИ на блокчейне совершенствуют процессы транзакций, помогают обнаруживать случаи мошеннических действий и оптимизировать управление рисками.
DePIN
Децентрализованные инфраструктуры (DePIN) представляют собой блокчейн-технологии с физической инфраструктурой с целью генерации децентрализованных сетей.
В рамках рынка криптовалют проекты DePIN создают прямую связь с реальным миром путем выстраивания распределенных инфраструктур из физических устройств.
Проекты работают на блокчейне и поэтому управляют распределенной физической аппаратной инфраструктурой. Нередко они применяют системы поощрения токенами, что мотивирует пользователей помогать строить сети.
DePIN охватывают широкий спектр технологий. В том числе беспроводную связь, сбор и хранение данных, вычислительные системы.
Эти инфраструктуры являются полностью централизованными и контролируют свои телекоммуникационные ресурсы. При этом клиенты платят за пользование услугами инфраструктур.
DeSci
Децентрализованная наука (Decentralized Science, DeSci) предполагает применение блокчейна и криптовалют для финансирования научных исследований или других знаний такого рода. Эти проекты способны производить токены для синергии идей децентрализации и финансирования науки.
Использование блокчейна также обеспечивает целостность и неизменяемость научных записей, снижает порог входа в данную сферу.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».