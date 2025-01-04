Syrian Airlines начнет выполнять рейсы из Дамаска в Дубай с 7 января

2 января катарская национальная авиакомпания Qatar Airways заявила о возобновлении полетов из Дохи в Дамаск с 7 января. 23 декабря катарская официальная делегация во главе с государственным министром в МИД Катара Мухаммедом аль-Хулайфи прибыла в Дамаск на борту самолета Qatar Airways, который впервые приземлился в аэропорту сирийской столицы после смены власти в республике. Как сообщил позже советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, специалисты Qatar Airways работают над восстановлением полноценного функционирования аэропорта Дамаска, включая возобновление обслуживания международных рейсов.