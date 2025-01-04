Syrian Airlines начнет выполнять рейсы из Дамаска в Дубай с 7 января

ДОХА, 4 января. /ТАСС/. Сирийская национальная авиакомпания Syrian Airlines начнет выполнять рейсы из Дамаска в Дубай и обратно с 7 января. Об этом сообщил авиаперевозчик в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Первый после смены власти в Сирии рейс по маршруту Дамаск — Дубай — Дамаск запланирован на 7 января.
Ранее глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта Сирии Ашхад ас-Слейби заявил, что международный аэропорт Дамаска начнет обслуживать международные рейсы с 7 января. В настоящее время новые власти Сирии «при помощи партнеров» занимаются подготовкой аэропортов Дамаска и Алеппо к возобновлению работы, отметил он.
2 января катарская национальная авиакомпания Qatar Airways заявила о возобновлении полетов из Дохи в Дамаск с 7 января. 23 декабря катарская официальная делегация во главе с государственным министром в МИД Катара Мухаммедом аль-Хулайфи прибыла в Дамаск на борту самолета Qatar Airways, который впервые приземлился в аэропорту сирийской столицы после смены власти в республике. Как сообщил позже советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, специалисты Qatar Airways работают над восстановлением полноценного функционирования аэропорта Дамаска, включая возобновление обслуживания международных рейсов.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое Правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.