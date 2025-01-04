«Русский стандарт»: в РФ в декабре обменивали доллары в 2,6 раза чаще евро

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россияне в последнем месяце 2024 года обменивали доллары в 2,6 раза чаще, чем евро. При этом наличные доллары и евро чаще продавали, чем покупали, показала статистика банка «Русский стандарт» (текст документа есть в распоряжении ТАСС).
Согласно данным «Русского стандарта», наличные доллары на 28% чаще продавали, чем покупали, а евро — на 21% чаще продавали, чем покупали. Вместе с тем безналичные доллары и евро россияне продавали в два раза чаще, чем покупали.
При этом наличный валютообмен в декабре лидировал и по сумме операций, а его доля заметно выросла относительно ноября. Так, соотношение в пользу «офлайна» в декабре составило 99% против 1% у «онлайна». В ноябре на наличные конвертации приходилось 89%, а 11% — на безналичный валютообмен.
В рамках исследования экспертами банка изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в «Русском стандарте» в декабре и ноябре 2024 года.