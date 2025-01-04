«Русский стандарт»: в РФ в декабре обменивали доллары в 2,6 раза чаще евро

При этом наличный валютообмен в декабре лидировал и по сумме операций, а его доля заметно выросла относительно ноября. Так, соотношение в пользу «офлайна» в декабре составило 99% против 1% у «онлайна». В ноябре на наличные конвертации приходилось 89%, а 11% — на безналичный валютообмен.