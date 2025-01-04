Рост рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 году превзошел планируемые показатели

По мнению экспертов, это объясняется несколькими факторами. В первую очередь, роль сыграло развитие российских видеоплощадок. «К примеру, Rutube нарастил аудиторию более чем на 40% — по разным оценкам, до 65−70 млн посетителей в месяц при показателях на уровне 40 млн в 2023 году. Важно указать, что этот рост был достигнут не столько за счет перехода блогеров и блогерской аудитории, сколько через размещение более классического развлекательного контента — фильмов, сериалов и так далее — на площадке. То есть на Rutube пришли скорее те, кто раньше смотрел Netflix, чем те, кто смотрел YouTube. Тем не менее, такой огромный приток аудитории создал дополнительные потоки средств, которые рекламодатели тратили в том числе и на размещения у инфлюенсеров», — отмечают в АБА.