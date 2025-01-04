Рост рынка инфлюенс-маркетинга в 2024 году превзошел планируемые показатели

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Рост рынка инфлюенс-маркетинга, по предварительным данным, по итогам 2024 года превзошел планируемые показатели на 4−5%. Об этом сообщили ТАСС в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
Как напомнили в АБА, в первом квартале 2024 года Ассоциация давала прогноз по объемам рынка, которые ожидались к концу периода: рост ожидался на уровне 33% по сравнению с 2023 годом (31,9 млрд рублей). По оценкам экспертов, рынок инфлюенс-маркетинга мог достичь планки в 42 млрд рублей.
«На основе данных, собранных по состоянию на конец декабря, рост рынка несколько превзошел ожидания: 37% и около 44 млрд рублей за год. Соответственно, речь идет о том, что индустрия показала результаты на 4−5% выше, чем ожидалось», — сообщили в АБА.
По мнению экспертов, это объясняется несколькими факторами. В первую очередь, роль сыграло развитие российских видеоплощадок. «К примеру, Rutube нарастил аудиторию более чем на 40% — по разным оценкам, до 65−70 млн посетителей в месяц при показателях на уровне 40 млн в 2023 году. Важно указать, что этот рост был достигнут не столько за счет перехода блогеров и блогерской аудитории, сколько через размещение более классического развлекательного контента — фильмов, сериалов и так далее — на площадке. То есть на Rutube пришли скорее те, кто раньше смотрел Netflix, чем те, кто смотрел YouTube. Тем не менее, такой огромный приток аудитории создал дополнительные потоки средств, которые рекламодатели тратили в том числе и на размещения у инфлюенсеров», — отмечают в АБА.
Сказался и рост российского рынка вертикального видео. В силу ухода крупнейших иностранных игроков этого сегмента, огромный толчок к развитию получили российские сервисы: Yappy и «VK клипы», которые существенно расширили свою аудиторию, а также Nuum и Looky — молодые сервисы, каждый из которых за 2024 год сумел приблизиться к аудитории в 2 млн активных пользователей.
Кроме того, по данным АБА, более 70% участников рынка инфлюенс-маркетинга расширяли свой штат в 2024 году. «Это связано с растущим интересом рекламодателей к инструментам, которые предлагает эта индустрия: 41% компаний, обращавшихся за услугами блогеров в 2024 году, это делало впервые», — отметили в Ассоциации.