Роскачество предупредило об опасности покупки «незамерзайки» на обочинах

Кроме этого, Роскачество рекомендовало при выборе «незамерзаек» обращать внимание на температуру замерзания на упаковке. Если жидкость начинает густеть или замерзать при температуре выше указанной, то это товар ненадлежащего качества, отметили эксперты. «Перед использованием незамерзающей жидкости (например, с заявленной температурой до −30 градусов) положите ее в морозильную камеру холодильника. Как правило, там температура держится от −24 до −18 градусов. Если “незамерзайка” замерзнет — это будет нарушением и несоответствием качества, тем самым потребитель может вернуть такой товар на основании ненадлежащего качества», — сообщили в Роскачестве.