Роскачество предупредило об опасности покупки «незамерзайки» на обочинах

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. В зимних стеклоомывающих жидкостях («незамерзайках»), продающихся на обочинах дорог, можно найти метанол в составе, а производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе этого спирта в России запрещен. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.
«Еще один спирт, который используется в незамерзайке — метанол (метиловый спирт). Производство и оборот любых автомобильных жидкостей на основе метанола в России запрещен. Однако именно такие жидкости можно встретить на обочинах дорог у “левых” продавцов, в том числе поэтому покупать их опасно», — говорится в сообщении.
Чаще всего в «незамерзайках» используют изопропиловый спирт, однако можно также встретить и омывающие жидкости с этиловым спиртом, который подлежит обязательному акцизу, из-за чего цена сильно выше стеклоомывающей жидкости с изопропиловым спиртом. Они нужны в составе средства, чтобы обеспечить способность не замерзать при низких температурах. Также при покупке «незамерзаек» на обочинах можно приобрести подделку: они часто имеют плохо напечатанные этикетки и неточную информацию.
«Очень дешевая “незамерзайка” почти всегда оказывается подделкой или содержит вредные компоненты, например, менатол. Качественный продукт не может быть чрезмерно дешевым», — отметили в Роскачестве.
Кроме этого, Роскачество рекомендовало при выборе «незамерзаек» обращать внимание на температуру замерзания на упаковке. Если жидкость начинает густеть или замерзать при температуре выше указанной, то это товар ненадлежащего качества, отметили эксперты. «Перед использованием незамерзающей жидкости (например, с заявленной температурой до −30 градусов) положите ее в морозильную камеру холодильника. Как правило, там температура держится от −24 до −18 градусов. Если “незамерзайка” замерзнет — это будет нарушением и несоответствием качества, тем самым потребитель может вернуть такой товар на основании ненадлежащего качества», — сообщили в Роскачестве.
Также жидкость не должна иметь резкого химического запаха. Качественные продукты содержат нейтрализаторы запаха или в них добавляют легкие ароматы. На упаковке качественной «незамерзайки» должны быть указаны: полное наименование изготовителя, адрес, состав (включая вид используемого спирта), описание опасности и меры по ее предупреждению и температурный диапазон.
Совместимость незамерзающих жидкостей с автомобилем.
Как показали результаты исследования Роскачества, от «незамерзайки» могут пострадать дворники и лакокрасочное покрытие автомобиля. Так, после погружения резины в незамерзающую жидкость нескольких торговых марок изменились физико-механические показатели резины при растяжении. Еще в 15 случаях такая процедура изменила массу резины. Оба эти обстоятельства могут сказаться на корректной работе стеклоочистителей — дворников, отметили эксперты.
Также некоторые жидкости после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет. Чтобы этого избежать, эксперты рекомендуют проверять, что жидкость предназначена для конкретного типа автомобиля, например, для автомобилей с омывателями фар или датчиками дождя. Кроме этого, нужно убедиться, есть ли на упаковке указание о безопасном использовании для пластиковых поверхностей.