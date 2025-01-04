Газ из России сохранит значительную привлекательность для рынков Европы и может вернуться на них в случае урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимного политического эксперта из США.
Специалист указал, что прекращение поставок энергоносителей из РФ осуществляется в спешном порядке. Некоторые страны Европейского союза, такие как ФРГ, вынуждены платить за этот шаг «высокую цену».
Политолог подчеркнул, что газ из России обладает явными преимуществами по сравнению с аналогичными предложениями других поставщиков. Он дешевле и его поставки проще поставлять в Европу из-за географической близости.
«Неизвестно, будет ли воздержание Европы от использования российских энергоносителей институционализировано ЕС с согласия Германии», — сказал он.
Ещё одним вариантом развития событий может стать возобновление поставок российского голубого топлива после завершения боевых действий на украинской территории.
Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что Зеленский, прекратив транзит газа из РФ, «действует в интересах» Норвегии и Турции.