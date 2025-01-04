NYT: Трамп собрал пожертвований более чем на $200 млн после победы на выборах

По ее сведениям, собранные средства пойдут на проведение инаугурации, которая состоится 20 января, финансирование политической деятельности и на президентскую библиотеку. Как указывает издание, в фонде средств на инаугурацию политика уже более $150 млн, тогда как в 2017 году на эту церемонию было собрано $107 млн. Среди сделавших пожертвования на инаугурацию числятся фармацевтический гигант Pfizer, технологический гигант Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, Meta (признана в РФ экстремистской) и различные фирмы, занимающиеся криптовалютой.