NYT: Трамп собрал пожертвований более чем на $200 млн после победы на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Фонды, связанные с избранным президентом США Дональдом Трампом, собрали более $200 млн в виде пожертвований после победы республиканца на выборах в ноябре 2024 года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
По ее сведениям, собранные средства пойдут на проведение инаугурации, которая состоится 20 января, финансирование политической деятельности и на президентскую библиотеку. Как указывает издание, в фонде средств на инаугурацию политика уже более $150 млн, тогда как в 2017 году на эту церемонию было собрано $107 млн. Среди сделавших пожертвования на инаугурацию числятся фармацевтический гигант Pfizer, технологический гигант Amazon, разработчик сервиса ChatGPT компания OpenAI, Meta (признана в РФ экстремистской) и различные фирмы, занимающиеся криптовалютой.
Пожертвования, превышающие $1 млн, по данным газеты, дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией, в том числе возможность провести обед в узком кругу с Трампом или избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом.
Действующий президент США демократ Джо Байден передаст республиканцу Трампу полномочия главы государства 20 января 2025 года. Трамп одержал победу на очередных выборах в США, состоявшихся 5 ноября. На них он обошел кандидата от правящей Демократической партии Камалу Харрис. В первый раз Трамп занимал пост главы американской администрации в 2017—2021 годах. Он станет вторым в истории США президентом, занимавшим высший государственный пост с перерывом. Ранее этого смог добиться только Гровер Кливленд (22-й и 24-й президент в 1885—1889 годах и в 1893—1897 годах). Трамп станет 45-м и 47-м президентом США.