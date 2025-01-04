Названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом

Ежегодный экспорт российских лекарственных средств за рубеж составляет около 45 тысяч тонн, при этом российскую фармацевтическую продукцию приобретают 160 стран. В 2024 году объем экспорта медикаментов из России достиг 180 миллиардов рублей, об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Минпромторга.