Названы российские лекарства, наиболее востребованные за рубежом

Российские фармацевтические компании поставляют на экспорт медикаменты, соответствующие 1362 международным непатентованным наименованиям (МНН), включая вакцины (против гриппа, кори, полиомиелита и других инфекций), антибиотики, ноотропы, иммуномодуляторы и моноклональные антитела.
Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов отметил высокий спрос на российские дженерики. Помимо них, значительный экспортный потенциал демонстрируют противовирусные средства, фитопрепараты и кардиологические лекарства.
Предприятие «Доброград-1» подчеркивает обширный опыт российских производителей в разработке дженериков и биоаналогов.
«Наши компании освоили производство качественных препаратов по доступным ценам, что особенно важно для развивающихся рынков», — сообщили в руководстве фирмы.
В компании «Валента Фарм» отметили, что за рубежом постоянно наблюдается рост спроса на российские лекарства для лечения простудных заболеваний, а также препараты психоневрологического и гастроэнтерологического профиля.
28 декабря правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому в законодательстве предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства» и наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня.