Минэнерго Турции: стабильность в Сирии позволит поставлять газ в Европу

«Катарский газ может поставляться в Европу через территорию Турции на основе своп-соглашений с использованием имеющейся у нее трубопроводной инфраструктуры. Для такого трубопровода необходима безопасная система транспортировки, а для этого нужна стабильная Сирия и стабильный регион. Все это требует определенного времени», — сказал Байрактар, комментируя возможность реализации проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через Сирию. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.