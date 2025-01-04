Минэнерго Турции: стабильность в Сирии позволит поставлять газ в Европу

СТАМБУЛ, 4 января. /ТАСС/. Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил о возможности поставок природного газа из Катара в Европу через сирийскую и турецкую территории при условии обеспечения стабильности в Сирии.
«Катарский газ может поставляться в Европу через территорию Турции на основе своп-соглашений с использованием имеющейся у нее трубопроводной инфраструктуры. Для такого трубопровода необходима безопасная система транспортировки, а для этого нужна стабильная Сирия и стабильный регион. Все это требует определенного времени», — сказал Байрактар, комментируя возможность реализации проекта строительства газопровода из Катара в Турцию через Сирию. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.
Возможность строительства газопровода Катар — Турция обсуждалась с 2009 года, его планировалось проложить через Саудовскую Аравию, Иорданию и Сирию. Однако реализация проекта, как заявляли в Анкаре, была отложена из-за противодействия прежних властей Сирии. С приходом новых властей в Дамаске он вновь стал актуален.
Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа и шестое место по его добыче.