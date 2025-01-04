Кнайсль заявила, что Европа перестала быть важным рынком природного газа

2 января сообщалось, что в европейских странах цены на газ достигли максимального уровня с октября 2023 года после прекращения поставок российского топлива через территорию Украины. По данным агентства Bloomberg, прекращение поставок газа из РФ — не единственная причина роста цен. Другая — остановка работы завода по производству СПГ в Норвегии из-за отказа компрессора. Предприятие возобновит работу только 9 января.