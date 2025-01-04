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Как многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Видео

Многодетные семьи могут снизить затраты по ипотечному кредиту с помощью государственной поддержки. Как это сделать — рассказал Финансам Mail Георгий Прозоровский, руководитель подразделения ИЖС ДОМ.РФ.

Источник: Freepik

Выплату до 450 тыс. руб.могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Но важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.

Родители усыновлённых детей имеют такие же права на получение выплаты.

Кроме того, в некоторых регионах может быть предусмотрена дополнительная поддержка многодетных семей. Например, в Приморском крае при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года возможно получить региональную выплату на погашение ипотеки в размере до 550 тыс. рублей. Она начисляется в дополнение к федеральной выплате. Таким образом, совокупный размер поддержки может составить до 1 млн рублей.

Важно! Выплату для многодетных нельзя использовать как первоначальный взнос.

Выплату можно получить в частности на погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, приобретение или строительство частного дома, покупку недостроенного объекта ИЖС, а также покупку земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства. В последнем случае получить субсидию можно после завершения строительства и регистрации дома.

Подать заявление можно двумя способами:

  • Лично через банк, в котором оформлена ипотека.
  • Онлайн на портале Госуслуги.

После подачи заявления ДОМ.РФ в течение нескольких дней проверит направленную информацию и документы. Если всё в порядке, денежные средства будут перечислены на счёт банка, а задолженность по кредиту автоматически уменьшится на размер выплаты.

Срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 7 дней. В некоторых случаях срок может увеличиться до 14 рабочих дней из-за рассмотрения документов банком.