Как многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Видео

Выплату до 450 тыс. руб.могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Но важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.
Родители усыновлённых детей имеют такие же права на получение выплаты.
Кроме того, в некоторых регионах может быть предусмотрена дополнительная поддержка многодетных семей. Например, в Приморском крае при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года возможно получить региональную выплату на погашение ипотеки в размере до 550 тыс. рублей. Она начисляется в дополнение к федеральной выплате. Таким образом, совокупный размер поддержки может составить до 1 млн рублей.
Важно! Выплату для многодетных нельзя использовать как первоначальный взнос.
Выплату можно получить в частности на погашение ипотечного кредита, выданного на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, приобретение или строительство частного дома, покупку недостроенного объекта ИЖС, а также покупку земельного участка для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства. В последнем случае получить субсидию можно после завершения строительства и регистрации дома.
Подать заявление можно двумя способами:
- Лично через банк, в котором оформлена ипотека.
- Онлайн на портале Госуслуги.
После подачи заявления ДОМ.РФ в течение нескольких дней проверит направленную информацию и документы. Если всё в порядке, денежные средства будут перечислены на счёт банка, а задолженность по кредиту автоматически уменьшится на размер выплаты.
Срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 7 дней. В некоторых случаях срок может увеличиться до 14 рабочих дней из-за рассмотрения документов банком.