Как многодетные семьи могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Видео

Кроме того, в некоторых регионах может быть предусмотрена дополнительная поддержка многодетных семей. Например, в Приморском крае при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года возможно получить региональную выплату на погашение ипотеки в размере до 550 тыс. рублей. Она начисляется в дополнение к федеральной выплате. Таким образом, совокупный размер поддержки может составить до 1 млн рублей.