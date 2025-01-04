Кабмин дал отсрочку по утильсбору автопроизводителям, заключившим СПИК

СПИК — форма соглашения РФ с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории страны в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.