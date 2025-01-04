Кабмин дал отсрочку по утильсбору автопроизводителям, заключившим СПИК

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Заключившие специнвестконтракты (СПИК) производители транспортных средств и прицепов могут получить отсрочку по уплате утилизационного сбора до 15 декабря. Такое постановление приняло правительство РФ.
Отсрочка распространяется на утилизационный сбор за IV квартал 2024 года и I-III кварталы 2025 года. Аналогичные решения уже принимались кабмином в 2022 и 2023 годах для поддержки экономики в условиях санкций.
Как отмечает правительство, нынешняя отсрочка призвана помочь решить проблему дефицита оборотных средств и создать запас комплектующих для бесперебойной работы.
СПИК — форма соглашения РФ с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории страны в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.