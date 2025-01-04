Госдолг Коми снизился по итогам 2024 года на 16,6%

В результате в структуре государственного долга региона отсутствуют такие виды рыночных долговых обязательств, как кредиты кредитных организаций и государственные ценные бумаги. Государственный долг республики полностью состоит из бюджетных кредитов, стоимость обслуживания которых составляет от 0,1 до 3,0% годовых, а погашение предусмотрено в период с 2025 по 2039 год.