Госдолг Коми снизился по итогам 2024 года на 16,6%

СЫКТЫВКАР, 4 января. /ТАСС/. Госдолг Республики Коми снизился по итогам 2024 года на 16,6%, или на 5 млрд рублей — до 25,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба министерства финансов региона.
«Объем государственного долга республики по итогам 2024 года снизился на 16,6%. Он составил 25,3 млрд рублей. В абсолютном выражении государственный долг сократился на 5 млрд рублей. Сокращение госдолга произошло за счет погашения республиканских облигаций в сумме 5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В результате в структуре государственного долга региона отсутствуют такие виды рыночных долговых обязательств, как кредиты кредитных организаций и государственные ценные бумаги. Государственный долг республики полностью состоит из бюджетных кредитов, стоимость обслуживания которых составляет от 0,1 до 3,0% годовых, а погашение предусмотрено в период с 2025 по 2039 год.
По данным Минфина региона, на 1 декабря 2024 года бюджет республики был исполнен с профицитом в размере 2,3 млрд рублей, на 1 декабря 2023 года он был исполнен с профицитом в 6,5 млрд рублей.
Бюджет Коми на 2025 год утвержден с объемом доходов в 109,2 млрд рублей, расходов — 123,9 млрд рублей, дефицит — 14,7 млрд рублей, который планируется покрывать за счет коммерческих и бюджетных кредитов. Долговая политика будет направлена на обеспечение платежеспособности региона, отмечал заместитель председателя правительства республики — министр финансов Владимир Казаков.