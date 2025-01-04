Глава Евросовета счел возможным снизить цены на энергию в ЕС

По его словам, экономика ЕС будет процветать, если удастся обеспечить энергетическую независимость «путем создания сети безопасных путей снабжения, многообразных источников, надежных партнеров и собственной европейской генерации». Он добавил, что именно таким образом планируется снизить цены на энергию для промышленности, компаний и семей. Кошта также пообещал «сохранить в живых» проект «зеленого перехода» в Евросоюз.