Эксперты ожидают цену нефти в среднем на уровне $70−80 за баррель

Аналитик «Финама» Николай Дудченко отмечает, что в базовом сценарии средняя цена Brent в 2025 году может сложиться в диапазоне $76−77 за баррель. При этом эксперт упоминает и альтернативный пессимистичный сценарий. По его мнению, затухание геополитических конфликтов и разногласия в ОПЕК+ могут снизить цену Brent до $60−65 за баррель. «На фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа появились опасения того, что США может существенно нарастить добычу нефти. Трамп также высказывался в части урегулирования кризиса РФ — Украина, что может опустить цену на нефть на уровень $40 за баррель», — добавляет он.