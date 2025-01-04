Эксперты ожидают цену нефти в среднем на уровне $70−80 за баррель

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Стоимость нефти марки Brent в 2025 году будет держаться в среднем в диапазоне от $70 до $80 за баррель в случае отсутствия серьезных потрясений, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Однако у рынка остаются опасения по поводу политики избранного президента США Дональда Трампа и экономического роста в Китае.
«Если не произойдет серьезных экономических или геополитических потрясений, то прогноз на 2025 год указывает на сохранение диапазона $70−80 за баррель. Это выгодно всем основным участникам рынка», — считает руководитель аналитического центра европейского брокера Mind Money Игорь Исаев.
По его мнению, дополнительное давление на нефтяной рынок может создать ослабление экономического роста в Китае, что может привести к снижению спроса. «Однако текущая политика КНР, включая закупки нефти по сниженным ценам из Ирана и России, позволяет ей компенсировать внутренние экономические вызовы и минимизировать влияние на мировые цены», — говорит эксперт.
Аналитик «Финама» Николай Дудченко отмечает, что в базовом сценарии средняя цена Brent в 2025 году может сложиться в диапазоне $76−77 за баррель. При этом эксперт упоминает и альтернативный пессимистичный сценарий. По его мнению, затухание геополитических конфликтов и разногласия в ОПЕК+ могут снизить цену Brent до $60−65 за баррель. «На фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа появились опасения того, что США может существенно нарастить добычу нефти. Трамп также высказывался в части урегулирования кризиса РФ — Украина, что может опустить цену на нефть на уровень $40 за баррель», — добавляет он.
В свою очередь директор по исследования Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев уверен, что фундаментально нефтяные котировки должны продолжить движение вниз в диапазон $60−70 за баррель. «Среднегодовая цена, думаю, все-таки останется выше $70, но все еще появляющиеся прогнозы, что она закрепится в районе $75−80, мне кажутся уже слишком оптимистичными».
Как считает Белогорьев, единственное, что может поддержать нефтяные цены, — это санкционная политика США, прежде всего в отношении Ирана. За счет санкций против Ирана, по словам эксперта, с рынка может уйти около 0,5 млн б/с нефти. «Но многое зависит еще и от исполнения планов ОПЕК+ (без учета Ирана) по увеличению собственной добычи. Этот рост может за считанные месяцы компенсировать любое снижение со стороны Ирана», — заключает он.