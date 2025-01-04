Экономист предупредила о риске заморозки денег на карте

Она отметила, что есть целый список случаев, когда банк может «заморозить» денежные средства на счете клиента. В их числе — подозрения в совершении незаконных операций.
«Банки обязаны следить и выявлять подозрительные операции согласно закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. И если кредитная организация полагает, что по счету происходят мошеннические операции, она может временно заморозить средства для защиты клиента и предотвращения потерь», — отметила экономист.
Также могут заблокировать проведение операций по счету из-за проблем с идентификацией клиента. «Например — если банк не может подтвердить личность клиента или обнаруживает несоответствия в предоставленных данных. Непривычные транзакции или резкие изменения в поведении владельца счета могут также вызвать у банка подозрения и привести к временной блокировке», — рассказала эксперт.
Третий случай заморозки денег — наличие у улиента непогашенной задолженности перед банком или другими кредиторами.
При этом даже если заморозка произошла по ошибке, решение ситуации может затянуться на длительное время. Чтобы в этот период не остаться без денег совсем, эксперт советует держать дома некоторый запас наличности — как минимум треть от ежемесячных расходов.