Экономист предупредила о риске заморозки денег на карте

Также могут заблокировать проведение операций по счету из-за проблем с идентификацией клиента. «Например — если банк не может подтвердить личность клиента или обнаруживает несоответствия в предоставленных данных. Непривычные транзакции или резкие изменения в поведении владельца счета могут также вызвать у банка подозрения и привести к временной блокировке», — рассказала эксперт.