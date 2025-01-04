Четвертый день без газа. Как Европа переживает остановку украинского транзита

Ситуацию усугубляет и далеко не лучшая ситуация на европейском энергетическом рынке. Из-за аварии на заводе «Хаммерфест» по производству сжиженного природного газа Норвегия приостановила поставки этого топлива в Евросоюз. Запасы газа по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда только начинался газовый кризис. Подземные хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 72 процента, при том, что в этот же период прошлого года запасы голубого топлива были на уровне 86 процентов. Кроме того, низкая интенсивность ветра на континенте не позволяет рассчитывать на наращивание ветровой генерации электроэнергии, которая могла бы частично сгладить проблемы с поставками газа.