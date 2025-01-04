Четвертый день без газа. Как Европа переживает остановку украинского транзита

На протяжении последних лет русофобские политики в Европе кричали о необходимости прекратить закупки газа из России. Некоторые из них не скрывали радости после подрывов «Северных потоков». И вот их мечта сбылась — остановлен главный транзитный маршрут российского голубого топлива через территорию Украины.
Прекращение поставок российского газа через газопроводы произошло на фоне не самых благоприятных для этого погодных условий. Январь в Европе обещает быть холоднее обычного, а на севере континента активно готовятся к мощным снегопадам. В Великобритании уже объявлен желтый уровень погодной опасности. Сильные снегопады и снижение температур воздуха ожидаются в скандинавских странах, а также в северных регионах Франции и Германии.
Ситуацию усугубляет и далеко не лучшая ситуация на европейском энергетическом рынке. Из-за аварии на заводе «Хаммерфест» по производству сжиженного природного газа Норвегия приостановила поставки этого топлива в Евросоюз. Запасы газа по всему континенту уже сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021 года, когда только начинался газовый кризис. Подземные хранилища в Европе сейчас заполнены примерно на 72 процента, при том, что в этот же период прошлого года запасы голубого топлива были на уровне 86 процентов. Кроме того, низкая интенсивность ветра на континенте не позволяет рассчитывать на наращивание ветровой генерации электроэнергии, которая могла бы частично сгладить проблемы с поставками газа.
Все это привело к росту стоимости голубого топлива, который продолжается уже третью неделю подряд. Цена на газ в Европе достигла отметок октября 2023 года.
«Более высокий спрос на газ, подлежащий хранению, будет поддерживать рынки на повышенном уровне в ближайшие месяцы», — рассказала Bloomberg эксперт Rabobank по европейскому энергетическому рынку Флоренс Шмит.
Риск дефицита энергии в Европе, по оценкам агентства, в краткосрочной перспективе невелик. Однако для домохозяйств и промышленности перебои с поставками будут означать рост цен на отопление и электроэнергию, и все это на фоне уже оформившегося кризиса платежеспособности. Кроме того, напряженная ситуация с поставками газа нынешней зимой, скорее всего, негативно скажется на возможности накопления запасов голубого топлива перед следующим отопительным сезоном.
Одной из самых пострадавших от действий Украины стран Евросоюза стала Словакия, которая не только пользовалась российским газом для обеспечения своих потребностей, но и зарабатывала до полумиллиарда евро в год на транзитных пошлинах. В крупнейшей словацкой газовой компании Slovensky Plynarensky Priemysel AS заявили, что вынуждены будут дополнительно платить около 90 миллионов евро в год, чтобы обеспечить стабильные поставки газа из различных источников. Полный же переход на сжиженный газ окажется еще раза в два дороже.
В наиболее сложной ситуации оказалась Молдавия, где еще в середине декабря власти объявили о введении чрезвычайной ситуации. На поставляемом «Газпромом» топливе работала крупнейшая в стране Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Она обеспечивала до 80 процентов потребляемой Молдавией электроэнергии. Электростанция вынуждена была перейти на уголь, запасов которого хватит дней на 50. Однако этого недостаточно, чтобы обеспечить ГРЭС возможностью работать на полной мощности.
Но если Молдавии удалось договориться о поставках электричества и газа из соседней Румынии, то население Приднестровья оказалось на грани выживания. Власти непризнанной республики вынуждены были отключить горячую воду и отопление для жителей, сохранив поставки тепла в медицинские учреждения. Электроэнергию перестали подавать промышленным предприятиям, не связанным с производством продуктов питания. В республике начались веерные отключения электричества. По всей территории ПМР организованы пункты обогрева.
Сложившаяся на европейском газовом рынке ситуация вновь спровоцировала разговоры о необходимости национализации газохранилищ.
«То, что происходит с нашими соседями (Словакией — прим. “РГ”) в результате прекращения поставок российского газа через Украину, вновь подтверждает, насколько дальновидно мы поступили, когда вернули газовую инфраструктуру в руки государства», — написал член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела на своей страничке в соцсети X (заблокирована в РФ). В 2023 году Сикела, будучи министром промышленности и торговли, провел национализацию шести крупных газохранилищ Чехии суммарным объемом 2,7 миллиарда кубометров. Этот шаг тогда вызвал острую политическую дискуссию в стране.
В настоящее время Европейский союз продолжает прорабатывать альтернативные маршруты поставок голубого топлива на континент. В качестве таковых здесь рассматривают возможность нарастить мощность «Турецкого потока» и увеличить объемы поставок сжиженного природного газа, в том числе из России. Параллельно Брюссель ведет переговоры с Азербайджаном о наращивании добычи газа для его перекачки в Европу.