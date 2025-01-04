Bloomberg: Байден может запретить разработку морских месторождений нефти

По их сведениям, о новых ограничениях может быть объявлено в понедельник. Вероятно, они затронут площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Это станет очередным шагом администрации Байдена, направленным на борьбу с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами. Как отмечает издание, эта мера может оказаться «долгосрочной» и усложнить избранному президенту США Дональду Трампу задачу по наращиванию добычи нефти и газа в Соединенных Штатах.