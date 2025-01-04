Банки с этого года начнут требовать подтверждения дохода для автокредитов

Зачем понадобилось подтверждение доходов.
ЦБ планирует реализовать новую практику на рынке: по кредитам выше 1 млн руб. клиенту придется предоставить справку о доходах, а банку нужно предпринять меры для ее подтверждения, говорит Екатерина Конова, директор департамента развития автокредитования и страхования финтех-компании «Баланс-Платформа».
Такую практику обязательного подтверждения дохода регулятор может ввести с этого года, рассказал «РГ» Андрей Залиш, начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка. По его словам, средний размер автокредита составляет 1,5 млн руб. Соответственно, нововведение затронет большинство заемщиков.
Как ответили «Российской газете» в пресс-службе Банка России, норма будет способствовать более точной оценке рисков заемщиков, то есть снизит риски закредитованности и создаст стимулы к использованию электронных сервисов, в том числе «Госуслуги», для подтверждения официальных доходов заемщиков.
Исторически многие банки кредитовали граждан на основании косвенных подтверждений и самодеклараций, тех же анкет «по форме банка», отмечали ранее в ЦБ.
«Банки настраивали свою систему оценки на анализ кредитоспособности через бюро кредитных историй и расходов клиента», — говорится в пояснительной записке к проекту изменений в положение 590-П. И «серый» доход, учитываемый в расходах клиента, не обладает такой же стабильностью и прозрачностью для кредитора, как официальный.
ЦБ, как ранее отмечалось в обзоре банковского регулирования, планирует зафиксировать закрытый список официальных документов о доходах для оценки финансового положения заемщика, в том числе на стадии выдачи кредита.
«Это не означает, что выдача кредита будет запрещена при отсутствии таких документов, но это будет отражаться на размере резерва по кредиту», — пояснили в Банке России. Соответственно, для банка появится дополнительная нагрузка на капитал, если официальный доход не запросить.
Подтвердить доход можно будет, например, через справку 2-НДФЛ. Но регулятор не ограничивает список документов, которые банки используют при принятии решения о кредитовании, рассказали в пресс-службе Банка России.
Этот проект изменений опубликован во второй половине декабря 2024-го. «Ожидается, что новые подходы заработают в 2025 году», — считают в ЦБ. В документе речь шла о 1 октября.
Вместе с тем действующие ограничения ЦБ, скорее всего, будут усиливаться, говорят эксперты. В следующем году регулятор получит право устанавливать макропруденциальные лимиты по автокредитам, то есть количественно ограничивать выдачи тем заемщикам, кто тратит на платежи по кредиту более половины или более 80% своего дохода. Все это окажет существенное влияние на рынок, считает Залиш.
Каким оказался 2024-й для автокредитов.
С ноября уже начали действовать первые макропруденциальные ограничения со стороны ЦБ — макропруденциальные надбавки для банков. Выдача средств высокорисковым заемщикам становится для них дороже. «В связи с последним фактором данный сегмент стали покидать наиболее закредитованные заемщики, чьи показатели долговой нагрузки (ПДН) и кредитного рейтинга не соответствовали приемлемым значениям», — говорит Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом кредиты дорожали из-за неоднократного увеличения ключевой ставки Банка России, поднявшейся с 16% в начале года до 21% к концу. А полная стоимость кредита, учитывающая дополнительные платежи, оказалась еще выше.
Ставка сработала в данном случае как система охлаждения двигателя розничного кредитования, говорит Алексей Бочарников, начальник управления «Автокредитование» ВТБ. По словам Волкова, это стало главным трендом на рынке розничного кредитования. Во второй половине 2024 года количество заявок на банковские кредиты сокращалось, как и уровень одобрения заявок со стороны кредиторов.
«Данные меры не сразу оказали воздействие на автокредиты: потребители будто не замечали высокую ставку, а большое количество субсидированных программ от производителей позволяли это сгладить», — указывает Залиш.
C января по сентябрь 2024 года сегмент автокредитования был наиболее быстрорастущим, говорит Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Август-сентябрь стали рекордными, прежде всего, из-за высокого спроса в преддверии повышения утилизационного сбора. Как отмечают в ВТБ, по итогам 11 месяцев 2024 года они выдали почти 350 тыс. автокредитов на 471 млрд рублей, что по объему и количеству сделок более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Однако такие результаты во многом обеспечены повышенной активностью клиентов в первой половине года.
Выдача сократилась существенно только в четвертом квартале. Например, в ноябре она упала более чем наполовину по сравнению с сентябрем.
Пока нет оснований считать, что тенденция сокращения выдачи автокредитов, наметившаяся в конце 2024 года, поменяется в первой половине 2025-го, говорит Волков. «С учетом сохранения жесткой денежно-кредитной политики регулятора, предпосылок для смены тренда в розничном кредитовании в 2025 году не просматривается», — отмечает он.
Что будет с автокредитами в 2025 году.
В 2025 году стоимость машин будет расти из-за размера утильсбора, валютных курсов и в целом инфляционных процессов, а их продажи, соответственно, падать. Ставки при этом могут достичь в «стрессовом» сценарии 30%, а в базовом — уровня в 23−25% годовых, допускает Конова. Автодилеры, по ее словам, будут искать способы оптимизации бизнеса, включая сокращение центров продаж. Как отмечает Залиш, почти половина всех новых автомобилей продается в кредит.
«Возможно, наши прогнозы будут стрессовыми, но ожидаем при негативном сценарии снижение спроса на автокредиты в первом полугодии будущего года на более чем 35−40%, а в базовом — на 20−25%», — говорит эксперт.
Розничные кредиты уезжают на «пит-стоп» и пробудут там, пока ситуация с инфляцией не будет стабилизирована, указывает Бочарников. «Потепление» на рынке можно ожидать, когда регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику, однако пока таких предпосылок эксперт не видит.
«Кроме того, в 2025 году ожидается введение стандарта автокредитования, что приведет к определенным изменениям механизмов и конъюнктуры рынка», — говорит Бочарников. Пристальное внимание ЦБ в 2024 году, по словам Залиша, было обращено на растущее число жалоб на недобросовестные практики в автокредитовании, связанные с навязыванием дополнительных продуктов.
«Вопрос о сохранении программ автопроизводителей остается открытым. В случае дальнейшего роста ключевой ставки возникают опасения, насколько бренды смогут и далее субсидировать ставки по фирменным программам. Сегодня это становится все сложнее, и непонятно, насколько у автопроизводителей хватит бюджетов для компенсации разницы в процентах», — добавила Конова.
По мнению гендиректора финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгения Сеньковского, в 2025 году при сохранении текущей политики регулятора до 10% рынка автокредитования может перейти в сегмент автолизинга для физлиц. Причем наиболее явно этот тренд будет развиваться в банковских группах, где есть и развитое направление автокредитования, и собственная лизинговая компания.
«С точки зрения клиента, конечно, договор лизинга на авто менее привлекателен: залог остается собственностью финансовой организации. Однако учитывая риски значительного роста как цен на автомобили, так и ставок по автокредитам в следующем году, лизинг может стать единственным способом получить автомобиль для физлица», — считает эксперт.