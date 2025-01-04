Банки с этого года начнут требовать подтверждения дохода для автокредитов

C января по сентябрь 2024 года сегмент автокредитования был наиболее быстрорастущим, говорит Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Август-сентябрь стали рекордными, прежде всего, из-за высокого спроса в преддверии повышения утилизационного сбора. Как отмечают в ВТБ, по итогам 11 месяцев 2024 года они выдали почти 350 тыс. автокредитов на 471 млрд рублей, что по объему и количеству сделок более чем вдвое превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Однако такие результаты во многом обеспечены повышенной активностью клиентов в первой половине года.