WP: Байден заблокирует продажу сталелитейной U. S. Steel

24 декабря 2024 года WP со ссылкой на источники писала, что Байден, как ожидается, наложит запрет на сделку. По данным издания, в Комитете по иностранным инвестициям США, подчиняющемся Минфину, полагают, что сделка объемом около $15 млрд представляет «угрозу национальной безопасности», поскольку может привести к сокращению выпуска стали в стране. Представители Nippon Steel в ответ заявили о готовности гарантировать, что ключевые посты в U. S. Steel будут занимать американские граждане.