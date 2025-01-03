WP: Байден заблокирует продажу сталелитейной U. S. Steel

Как информирует издание, Белый дом планирует официально объявить об этом решении 3 января. WP подчеркивает, что Байден определился в этом вопросе, несмотря на то, что некоторые его ближайшие помощники высказывали опасения по поводу вреда, которым чреват такой вариант для отношений США и Японии.
1 января WP сообщала, что Nippon Steel сделала администрации Байдена новое предложение о покупке компании U. S. Steel, условия которого фактически давали американским властям возможность запрещать любые попытки сократить производственные мощности в США. В то же время источники газеты отмечали, что уходящая администрация рассматривала возможность переложить принятие решения по этому вопросу на команду избранного президента США Дональда Трампа, инаугурация которого состоится 20 января.
24 декабря 2024 года WP со ссылкой на источники писала, что Байден, как ожидается, наложит запрет на сделку. По данным издания, в Комитете по иностранным инвестициям США, подчиняющемся Минфину, полагают, что сделка объемом около $15 млрд представляет «угрозу национальной безопасности», поскольку может привести к сокращению выпуска стали в стране. Представители Nippon Steel в ответ заявили о готовности гарантировать, что ключевые посты в U. S. Steel будут занимать американские граждане.
Nippon Steel объявила о намерении приобрести U. S. Steel в декабре 2023 года. Сделку планировалось закрыть в третьем или четвертом квартале 2024 года. Японская сторона выражала готовность оплатить долги компании в размере около $742 млн и сохранить ее бренд и производственные мощности в США.