В Турции остановку транзита газа через Украину оценили как четыре победы

После прекращения транзита российского газа через территорию Украины Турция стала практически единственным сухопутным маршрутом, по которому газ может попасть в Европу.
Об этом турецкому изданию Milliyet заявил член правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) и генеральный директор компании Vat Energy Алтуг Караташ.
«Здесь мы можем говорить о четырех различных победах Турции», — отметил Караташ и назвал их.
По его словам, Турция теперь является единственным маршрутом газа в Европу с точки зрения физических трубопроводов. «Других соединений не осталось, все линии с Россией закрыты».
Во-вторых, это продвигает Турцию к тому, чтобы стать энергетическим хабом. «Тот факт, что Турция является энергетическим центром, означает, что Турция получает долю в торговле энергоресурсами».
В-третьих, каждый физический трубопровод, проходящий через территорию страны, повышает политическую мощь и стабильность Турции.
В-четвертых, Турция также может создать биржу для торговли энергоносителями, то есть Турция превратится в страну, устанавливающую цены. «Это означает, что мы имеем право голоса на энергетическом рынке».
Заключенный в 2019 году контракт на транзит российского газа через трубопроводную систему Украины истек 31 декабря. В 8:00 1 января 2025 года «Газпром» сообщил о прекращении поставок.
Пятилетний контракт.
Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021—2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины».
Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.
В первый год действия контракта «Газпром» прокачал в Европу 55,8 млрд куб. м, в 2021 году — 41,6 млрд куб. м. В 2022-м, после начала специальной военной операции, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС «Сохрановка»). Тогда украинский транзит составил примерно 19 млрд куб. м, а в 2023 году — около 14 млрд куб. м.