В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую ГАЭС в мире

Для сравнения: три крупнейшие солнечные электростанции в мире имеют мощность около 3 ГВт каждая, и все они расположены в Китае. Новая солнечная электростанция будет построена во Внутренней Монголии на севере Китая и будет передавать электричество по линиям сверхвысокого напряжения.