В Госдуме призвали выплатить ветеранам 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

1 января депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. С этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, отметил он. Кроме того, с апреля 2025 года размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей. Размер страховой пенсии составит 8728,73 рубля с января 2025 года. Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами достигнет около 13 тыс. рублей, добавил депутат.