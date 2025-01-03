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В ЕК сочли остановку транзита газа аргументом для национализации газохранилищ

Как отметил член Еврокомиссии от Чехии Йозеф Сикела, руководство республики правильно поступило, решив вернуть в свои «руки» газовую инфраструктуру.

Источник: Freepik

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Прекращение транзита российского газа в Европу через территорию Украины подтверждает правильность решения правительства Чехии о национализации своих газохранилищ в 2023 году. Такое мнение выразил член Еврокомиссии (ЕК) от Чехии Йозеф Сикела в X.

«То, что происходит с нашими соседями (словаками — прим. ТАСС) в результате прекращения поставок российского газа через Украину, вновь подтверждает, насколько дальновидно мы поступили, когда вернули газовую инфраструктуру в руки государства», — написал еврокомиссар.

В 2023 году Сикела, будучи министром промышленности и торговли, провел национализацию шести крупных газохранилищ Чехии суммарным объемом 2,7 млрд куб. м. От решения правительства до завершения выкупа хранилищ прошло всего три с половиной недели. Этот шаг вызвал острую политическую дискуссию в стране.

Еврокомиссия на протяжении 15 лет проводила многоступенчатые реформы газового рынка ЕС, не скрывая, что конечной их целью является ограничение роли «Газпрома» в Европе. Эти реформы велись под предлогом создания так называемого свободного рынка газа в ЕС без государственных долгосрочных контрактов, что должно было привести, по утверждению Брюсселя, к снижению цен для европейских производителей.