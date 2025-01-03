Еврокомиссия на протяжении 15 лет проводила многоступенчатые реформы газового рынка ЕС, не скрывая, что конечной их целью является ограничение роли «Газпрома» в Европе. Эти реформы велись под предлогом создания так называемого свободного рынка газа в ЕС без государственных долгосрочных контрактов, что должно было привести, по утверждению Брюсселя, к снижению цен для европейских производителей.