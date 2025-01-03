Ущерб от IT-мошенничества за 11 месяцев 2024 года составил 168 млрд рублей

Как рассказали в МВД, всего за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано более 702 тыс. IT-преступлений, что на 14,3% больше, чем за 11 месяцев 2023 года. «Вместе с тем удалось сократить прирост мошенничеств с 44% в 2023 году до 9,2% в 2024 году», — отметили в ведомстве.