Суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы с пропагандой ИГ

Решение о штрафе Telegram было вынесено 3 декабря. Однако его причина не называлась. В октябре сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление ряда каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. В августе Telegram был оштрафован за аналогичное правонарушение на 4 млн рублей.