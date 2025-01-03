С 1 января приставы могут взыскивать долги в цифровых рублях

«Федеральным законом от 24 июля 2023 года внесены изменения, регламентирующие процедуру обращения взыскания на цифровые рубли должника. Положения закона, устанавливающие порядок ареста и обращения взыскания на цифровые рубли, начали действовать с 1 января 2025 года», — пояснили в ФССП.
В законе «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что взыскание на цифровые рубли обращается при отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава в рамках исполнительного производства оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности на депозитный счет службы судебных приставов.
При этом на цифровые кошельки в отличие от обычного банковского счета не распространяется возможность сохранения средств в размере прожиточного минимума, на которые не может быть обращено взыскание.
Цифровые рубли хранятся на счетах цифрового рубля (цифровых кошельках) граждан и организаций, счета цифрового рубля открываются на платформе Банка России. Доступ к счетам цифрового рубля возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки.
Цифровой рубль создается для того, чтобы стать еще одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов.