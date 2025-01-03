С 1 января приставы могут взыскивать долги в цифровых рублях

В законе «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что взыскание на цифровые рубли обращается при отсутствии или недостаточности у должника находящихся на счетах и во вкладах в банках или иных кредитных организациях денежных средств в рублях, иностранной валюте или драгоценных металлов. При обращении пристава в рамках исполнительного производства оператор платформы цифрового рубля переведет цифровые рубли в размере задолженности на депозитный счет службы судебных приставов.