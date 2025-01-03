Российский рынок акций за первую сессию года упал на 1,89%

Индекс РТС по итогам торгов составил 876,32 пункта, потеряв 1,89%. Цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 3,7%.
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Индекс Мосбиржи по итогам прошедшего 2024 года показал снижение на 6,97%, согласно данным биржи. Индекс РТС за прошедший год снизился на 17,56%. Индекс Мосбиржи в юанях снизился за год на 14,54%.
Как финансовые рынки привыкают к жизни в новых условиях — в материале «Ъ» «Санкционная адаптация».